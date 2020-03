Urán dice que las carreras, 'de momento pasan a segundo plano' por COVID-19

Bogotá, 19 mar (EFE).- El ciclista colombiano Rigoberto Urán, subcampeón del Giro de Italia de 2013 y 2014 y del Tour de Francia de 2017, manifestó este jueves que por la pandemia del coronavirus COVID-19 'las carreras de momento pasan a un segundo plano' y agradeció a 'todos esos héroes que están en el sistema de salud'.

'Mi invitación es a que te quedes en casa, a que te entrenes en casa y a que disfrutes en casa con la familia. Es un momento complicado para todos. El tema de las carreras no sabemos qué va a pasar, además que no es tan importante porque hay una prioridad que es salvar nuestra especie, nuestro planeta', dijo Urán en un video publicado en redes sociales.

El colombiano, de 33 años, aseguró que se está entrenando en su casa y a la espera de que su equipo, el Education First Pro Cycling, le 'dé las instrucciones de carrera' y le siga pasando rutinas de entrenamiento, como la que hizo este jueves en una bicicleta estática.

Urán también agradeció a todos los 'médicos' y personas que trabajan en el sistema de salud: 'Están haciendo un trabajo increíble, salvando vidas, entonces a los héroes de la salud muchas gracias por ese trabajo que están haciendo'.

El ciclista también anunció que desde el viernes no abrirán sus tiendas de ropa Go Rigo Go, pues es consciente de la situación pese a que 'por la parte empresarial también hay un tema bastante complicado que seguramente a todos ustedes está afectando'.

Además de Urán, otros ciclistas que están en aislamiento preventivo en Colombia para evitar la propagación del COVID-19 tras haber estado en Europa son Nairo Quintana, Winner Anacona, Egan Bernal, Álvaro Hodeg, Hernando Bohórquez, Harold Tejada y Sergio Higuita. EFE