Uran sale ileso del caos, 'Supermán' abandona sus opciones

Luis Miguel Pascual

Pontivy (Francia), 28 jun (EFE).- Rigoberto Urán logró salir ileso del caos del Tour de Francia, cuya tercera etapa estuvo marcada por las caídas, que se han convertido en el gran protagonista de una edición en la que Miguel Ángel 'Supermán' López parece decir adiós a sus opciones para la general.

El ciclista del Movistar, sexto de la pasada edición, ya afrontaba la tercera etapa resignado a trabajar para el español Enric Mas, mejor colocado que él en la general. Por si fuera poco, perdió más segundos en la meta de Pontivy.

A dos días de una contrarreloj de 22 kilómetros, un ejercicio en el que el de Boyacá no brilla normalmente, está ya situado a más de 3 minutos del liderato y sus posibilidades de subir al podio de París son escasas.

Queda Tour por delante, pero el propio ciclista reconocía que ahora lo más prudente es trabajar para los intereses del equipo, que parecen concentrarse en Mas, un corredor que ha demostrado estar más fuerte y más centrado.

El Movistar llegaba con dos líderes y aseguraba que la carretera dictaría los galones. En tres etapas, el asfalto se ha mostrado muy favorable al corredor español y muy duro con el colombiano.

El mejor parado de las tres primeras jornadas es Nairo Quintana, situado a 9 segundos del ecuatoriano Richard Carapaz, el primero de los candidatos al podio final en la actual general.

El ciclista del Arkea ha estado muy centrado, bien situado en los momentos clave de las etapas y a salvo de las caídas, por lo que está en buena situación.

Pero el corredor de Boyacá llegó a este Tour avisando de que todavía no estaba del todo repuesto de su operación de rodilla y que su objetivo no estaba en la general, si no en sumar alguna etapa camino de París.

También han salido bien parados Urán y su compañero Sergio Higuita. El de Urrao ha mostrado veteranía y ha estado muy centrado en los primeros compases de un Tour marcado por los nervios y el desconcierto. Cortado en la meta de hoy, se dejó unos segundos y está a 21 de Carapaz, la misma renta que tiene cedido el joven Higuita, su guardaespaldas en lo que va de Tour.

El segundo de 2017 espera a la contrarreloj de pasado mañana para mostrar su verdadero estado. Le avala la buena crono que firmó en la pasada Vuelta a Suiza, donde se alzó con la victoria entre una prestigiosa nómina de rivales.

Urán tiene por delante al esloveno Tadej Pogacar, ganador de la pasada edición, pero otros de los principales rivales están detrás en la general.

Es el caso del británico Geraint Thomas, que tiene perdidos 15 segundos con Urán, o el esloveno Primoz Roglic, segundo de la pasada edición, al que aventaja en 43 segundos.

Bien situado también está Esteban Chaves, con el mismo tiempo que Uran, centrado en los primeros compases del Tour a la espera de que llegue su terreno. EFE