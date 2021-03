Uruguay 'no cree en estado policíaco' y no confinará pese a rebrote de covid

Montevideo, 29 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay 'no cree en un estado policíaco' y, por eso, no confinará a su población pese al rebrote de la primera ola de covid-19, que está llevando a una situación cercana al colapso en las unidades de cuidados intensivos del país suramericano.

Esta afirmación fue hecha este lunes por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tras recibir la primera dosis de la vacuna china CoronaVac contra la covid-19 en un histórico hospital de Montevideo.

'El Gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad', declaró ante los periodistas que se agolpaban en las puertas del Hospital Maciel, en la Ciudad Vieja (casco histórico) de la capital uruguaya. EFE

