Uruguay no ve riesgo inmediato de contar con jugadores por Superliga europea

Montevideo, 19 abr (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no considera que haya 'un peligro inmediato' de contar con sus futbolistas para las próximas competiciones internacionales de la selección, pese a la creación de la Superliga Europea, anunciada este domingo.

Así lo dijo a Efe el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, quien sostuvo que, si bien el organismo rector del fútbol uruguayo está 'expectante' ante lo que pueda suceder en los próximos días, el hecho de que recién 'esté en nacimiento' esta iniciativa no pondría en riesgo el arribo de futbolistas.

'Nos afecta porque involucra algunos jugadores que son de nuestra selección. Obviamente seguiremos de cerca todos los temas que estén sucediendo y cuáles son las resoluciones que se toman', apuntó Tealdi, quien acotó que todo dependerá de cuál sea la postura que finalmente tome la FIFA.

Además, enfatizó que la AUF no ofrecerá una postura individual, sino que todo se tratará en el seno de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

'Creo que, de todas formas, estamos hablando de un proceso que recién está en nacimiento, recién se está gestando. No veo peligro inmediato pero es un tema que, más que la preocupación, es la ocupación para que estas cosas no sucedan', subrayó Tealdi en referencia a la posibilidad de no poder contar con sus estrellas en la selección uruguaya.

Desde la UEFA ya se anunció que, de prosperar la nueva competición de clubes, sus futbolistas no podrían participar de los torneos del organismo europeo, entre los que se encuentran las eliminatorias mundialistas de ese continente.

Si bien todavía la Conmebol aún no se pronunció al respecto, existe la posibilidad de que las principales figuras de las selecciones sudamericanas no puedan competir.

Actualmente, los uruguayos que estarían afectados serían Edinson Cavani, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Ronald Araujo, José María Giménez, Lucas Torreira y Luis Suárez.

El vicepresidente de la AUF recordó que, tiempo atrás, en 2016, hubo en Montevideo una reunión con los presidentes de los principales clubes del continente como Boca Juniors, River Plate, Peñarol, Nacional u Olimpia, donde se anunció una Liga Sudamericana de Clubes que, finalmente, no llegó a concretarse.

Este domingo, doce de los principales clubes europeos anunciaron la creación de una nueva competición, la Superliga.

En ella, participarían los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal y Tottenham como fundadores e incluiría a 20 equipos, 15 con plaza fija y cinco que se clasificarían por méritos deportivos. EFE