Uruguay, primer país en muertes diarias por covid-19 según su población

Montevideo, 6 may (EFE).- Uruguay lidera el escalafón mundial de muertes diarias por covid-19 en relación a su población, según las cifras actualizadas hasta el miércoles por la web Our World in Data, que refleja que el país suramericano registra 17,31 personas fallecidas por millón de habitantes.

La cifra es significativa si se compara con el resto de la región, ya que el promedio de Suramérica se sitúa en 8,88 fallecimientos por millón de personas.

Por detrás de Uruguay se encuentran en la lista Macedonia (16,73), Hungría (14,80), Paraguay (12,06), Bosnia Herzegovina (11,84) y Croacia (10,93).

A continuación aparecen Brasil (10,90), Bulgaria (10,18), Colombia (9,24), Argentina (9,22) y Perú (8,37).

Uruguay sumó este miércoles 2.930 casos y 57 fallecidos por la covid-19, según el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para un acumulado de 2.918 muertes y 209.867 contagios desde el comienzo de la pandemia, el 13 de marzo de 2020.

Actualmente 25.230 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 541 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos.

Según el informe diario presentado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), en este momento el 77,5 % de las 1.015 camas que hay en los mencionados centros se encuentran ocupadas y el 55,9 % de estas son por casos de coronavirus.

En este momento, los 19 departamentos del país se encuentran en zona roja, según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.

El departamento más afectado es Tacuarembó (centro) con 119,67 de índice, seguido de Artigas (norte) con 87,93, mientras que el promedio del país se ubica en 68,87.

Con respecto a la vacunación, hasta las 17.35 horas (20.35 GMT) de este jueves, 1.218.019 personas habían sido inoculadas con la primera dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, y 754.861 con la segunda de Pfizer o Sinovac. Esto supone un 56,27 % de la población. EFE