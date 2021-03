Uruguay se enfoca en reconocer el trabajo no remunerado y generar igualdad

Montevideo, 8 mar (EFE).- Reconocer el trabajo no remunerado para la generación de igualdad fue el principal tema que se abordó este lunes durante un acto en que distintas autoridades de Uruguay participaron en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales estuvieron presentes el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, entre otros miembros del gabinete.

Al respecto, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, explicó durante su participación que 'está medido' que las tareas domésticas y no remuneradas 'fueron y siguen siendo' atendidas por mujeres independientemente de si debieron hacer teletrabajo o no.

En ese sentido, destacó que 'no es natural' que sean las mujeres las que se encarguen de estas tareas y 'no es una responsabilidad solo de las mujeres' desempeñar el trabajo no remunerado.

'Es quizás la principal expresión de la desigualdad de género que podemos corroborar que se da en nuestras sociedades occidentales y que, por otra parte, le cuesta mucho dinero a nuestras economías', aseguró.

Detalló que las mujeres jefas de hogar sin hijos tienen una tasa de actividad del 85 % y continúa en descenso hasta llegar al 65 % cuando tienen tres hijos, mientras que en el caso de los hombres jefes de hogar es del 97 % y cuando tiene tres hijos es de 97 %.

'Esa carga de trabajo no tiene porque recaer solo en las mujeres. Se trata de promover un cambio cultural para comprenderlo', indicó.

Para la directora de Inmujeres, se trata de generar acciones que 'promuevan la corresponsabilidad' y de que el sector productivo y los sindicatos 'también incorporen' estas reivindicaciones en sus plataformas y que sean 'un punto de negociación'.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, remarcó la necesidad de hacer una medición del fenómeno para saber qué ha pasado con la distribución del trabajo no remunerado en ese país.

'Podemos sospechar que el resultado no será alentador por el impacto regresivo de la pandemia. Además, sería importante incluir un tipo de medición más permanente', afirmó.

Sin embargo, remarcó que desde el Poder Ejecutivo se trabaja en distintas iniciativas para promover el reconocimiento y la igualdad de género en sector productivo.

'Hemos hablado con la directora del Banco Mundial (BM) para avanzar en una campaña mediática, poniendo énfasis en la búsqueda de superar la inequidad de género en el trabajo y este aspecto particular del compartir las tareas del trabajo no remunerado debe ser uno de sus componentes', informó.

También detalló que se plantean incorporar incentivos para favorecer la inclusión laboral de genero así como el inicio de un proyecto piloto para a inserción laboral de 150 mujeres en ocho departamentos del interior en el campo de las tecnologías de la información.

'Es necesario cambiar. No es casual que esta distribución sea más equitativa entre las nuevas generaciones. Tiene que ver con un proceso de cambio en los roles de género, que ha avanzado, aunque sigue estando en el debe', concluyó. EFE