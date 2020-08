Uruguayo Almada reconoce que el planteamiento de Atlas lo tomó por sorpresa

Torreón (México), 16 ago (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna mexicano, reconoció este domingo que le sorprendió el planteamiento del Atlas, después de empatar sin goles con los rojinegros en la quinta fecha del Apertura.

'El partido se presentó de otras características, pensamos que Atlas iba a salir a jugar igual que nosotros, intentamos generar profundidad con (Brayan) Garnica y con Gael (Sandoval) por las bandas, en algún momento lo logramos, tenemos muchas bajas, no es excusa, pero nos ha golpeado', explicó en rueda de prensa.

El Santos de Almada se ubica en la decimotercera posición de la clasificación, sin embargo no consigue una victoria desde hace tres partidos. El oriundo de Montevideo achaca los malos resultados a la ausencia de futbolistas.

'No tenemos jugadores, lo que teníamos hoy era lo que había, eran juveniles en el banco que implican automatización. No teníamos entrada, tuvimos que cambiar la idea porque no tenemos los jugadores para generar desequilibrio por las bandas', añadió el estratega.

Almada no tiene disponible al uruguayo Octavio Rivero, un cambio natural para el delantero argentino Julio Furch, quien suma un gol en cinco duelos.

'Rivero es un jugador importante para nosotros, nos permite refrescar a Julio, pero confiamos en él y sé va a encontrar gol el próximo partido, son etapas en los atacantes', aceptó el antiguo estratega del Barcelona ecuatoriano.

El Santos Laguna visitará el próximo viernes en la sexta jornada al Necaxa, ubicado en la decimoquinta posición, que en esta quinta fecha empató 1-1 en casa del campeón Monterrey.

'Necaxa será un rival duro como lo fue para Monterrey, lo más importante para ese partido será recuperar a los jugadores lesionados para tener más variantes', concluyó.EFE