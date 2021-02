Uruguayo Eduardo Méndez está decidido a dejar huella en el fútbol panameño

Rogelio Adonican Osorio

Panamá, 9 feb (EFE).- El técnico uruguayo Eduardo Méndez, quien estará al frente del Sporting San Miguelito del Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol, señaló a EFE que trabajará para dejar su huella, contribuir a crear mejores jugadores y poner a su club en lo más alto.

Al frente del Sporting, el otrora director del Cartaginés entre 2015-2016, Méndez espera encaminar un proyecto. 'Conozco que Sporting está ansioso por tener esa segunda estrella, reconocemos la responsabilidad que tenemos', indicó.

Esa hambre de títulos no le mete presión a Méndez, quien más bien lo transforma en 'motivación' y al paso reconoce que en el fútbol se vive siempre con 'presión'.

'La motivación debe ser en lo que transformemos esa presión. Presión en el fútbol hay en todos lados, depende de cómo la canalices. Nos ha tocado entrenar a los llamados grandes y también estas obligado a ganar todos los domingos y cuando se empata hay problemas', dijo.

Méndez se tomó un tiempo para analizar el fútbol centroamericano y aclaró que Costa Rica tiene una leve ventaja en el área, pero a pesar de que Guatemala invierte mucho en su liga, aún no tiene algo que Panamá sí: con un fútbol incipiente, asistir a un Mundial de mayores.

'El área se ha emparejado bastante. Guatemala anhela lo que tuvo Panamá, una presencia mundialista, invierten mucho dinero en sus equipos, pagan bastante bien, pero no han podido lograr los resultados y eso nos da una pauta. No solo es dinero, hay que juntar capacidades y talentos', apuntó.

Ese talento en Panamá, según Méndez, viene creciendo desde su primer paso por este país.

Rememoró que había 'una gran camada de jugadores y la unión de ese plantel superior con esa sub-23, le dio a la postre a Panamá una gran alegría, como llegar a su primer mundial en Rusia 2018'.

El fútbol panameño 'ya mostraba algo en esos tiempos, pero le faltaba cristalizar, le faltaba la estructura que tiene hoy, el orden que logra últimamente', prosiguió Méndez.

'No se contaba con todo lo que tiene el fútbol panameño, como mínimo poder trabajar en mejores campos', amplió.

Méndez fue asistente técnico de Alexandre Guimaraes en las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fueron dejados en el camino -prematuramente- por la selección de El Salvador.

'Ese fracaso que tuvimos en aquel momento, porque así lo sentimos todos, fue un golpe bravo. Espero dejar ese recuerdo atrás con trabajo y responsabilidad y en mi paso por Sporting dejar algo importante para el fútbol panameño', manifestó el técnico suramericano.

El técnico de 61 años dejó claro que ese paso por el fútbol panameño y jugadores como Gabriel Gómez, quien dirigirá ahora con el Sporting San Miguelito, lo llamaron a volver a Panamá.

'Ese recuerdo se mantiene porque aún hay jugadores de ese grupo jugando por acá, incluso hay uno que me llevo el placer de seguir dirigiendo como lo es Gabriel Gómez. Eso influyó mucho para venir', precisó Méndez.

En este nuevo paso por el fútbol panameño, Méndez además de buscar regresar a Sporting a una final del fútbol panameño y al paso darle la segunda estrella al club del distrito más grande de la capital panameña, busca dejar algo más.

'Me interesaría dejar algo de forma integral, no solo logro deportivos. Mientras estemos aquí formar excelentes personas y grandes profesionales. Si el fútbol le da ser futbolistas profesionales, excelente personas, que es lo que necesita la sociedad, no solo en Panamá, sino en todos lados', puntualizó.EFE