Uruguayo Siboldi destaca trabajo en equipo de Cruz Azul en triunfo ante León

México, 8 ago (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, destacó este sábado el trabajo en equipo de su escuadra en la victoria de 2-0 sobre el León en la tercera jornada del Apertura 2020 mexicano.

'La fortaleza de nuestro juego es el conjunto y todos trabajan para ello, tanto a los que les tocó estar hoy como Josué (Reyes) como a los que no, todos están trabajando bien y quieren jugar. Es un torneo atípico en el que pueden pasar muchas cosas, hay que estar preparados' dijo en rueda de prensa tras el triunfo.

Reyes, defensa de 22 años, sustituyó en la zaga a Julio César Domínguez, internado en un hospital previo al duelo en contra de León por una infección pulmonar.

'Lo importante es que tenemos competencia interna y eso ayuda. Hoy Josué demostró que está listo para ser titular y tiene la confianza y apoyo de sus compañeros, no se sintió la ausencia del 'Cata' (Domínguez) y eso es bueno', añadió el técnico de 54 años.

Siboldi reconoció que derrotar al León, entrenado por Ignacio Ambriz, no fue sencillo, y que este resultado le da tranquilidad de cara a la cuarta jornada en la que visitará al Querétaro el próximo miércoles 12 de agosto.

'Se nota el compromiso de los muchachos, nos enfrentamos a un durísimo rival con buenos jugadores, y con un entrenador excepcional, no fue nada fácil, supieron hacer un partido bien disputado, pero nosotros aprovechamos nuestras opciones', expresó el sudamericano.

El estratega aceptó que el León de Ambriz supo estorbar el juego del uruguayo Jonathan Rodríguez, el mejor atacante del Cruz Azul.

'(Rodríguez) no estuvo en plenitud porque los últimos dos días no entrenó por una molestia muscular en la espalda que presentó el jueves, llegó bien al partido, pero no pudo entrenar al parejo desde el jueves. Le tocó un rival duro que no lo dejó hacer mucho; lo anticipó, lo apretó muy bien', sentenció.

Con la victoria del Cruz Azul en contra del León, los celestes ascendieron al segundo puesto de la clasificación con siete unidades, las mismas que el líder América. EFE