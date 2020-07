Usar 'todas las medidas al mismo tiempo', clave en el control de la covid-19

Lisboa (EFE/Lusa), 10 jul (EFE).- La seguridad del turismo depende de 'una combinación' de factores, que varían en el tiempo y el espacio, señala un consejero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al destacar que los países que han tenido éxito en el control de la covid-19 usaron 'todas las medidas al mismo tiempo'.

Maurizio Barbeschi, consejero del director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, utiliza una comparación gastronómica para explicar mejor lo que quiere decir: 'Cualquier medida (de control de la epidemia) tomada aisladamente es sólo parte de la receta. Cuando se cocina un plato, se tienen que usar todos los ingredientes, es la combinación la que hace el plato'.

Barbeschi, que participará la próxima semana en un foro online de la Agencia EFE y Lusa sobre el impacto de la covid-19 en el turismo -que será transmitido en las mañanas de los días 15 y 16-, señala que 'los países que tuvieron éxito en el control (de la epidemia) adoptaron todas las medidas, al mismo tiempo'.

Por tanto, la combinación importa. 'No podemos decir, en términos absolutos, lo que es arriesgado y lo que no. Si ahora vamos del sur al oeste de Nueva Zelanda, es muy seguro viajar. Si estuviéramos en otros Estados-miembro (de la OMS), en los que la transmisión es muy elevada, en Brasil hoy, por ejemplo, la percepción del riesgo es diferente', subraya.

'La OMS creó una herramienta de evaluación del riesgo, que equilibra los riesgos -sabiendo que el riesgo cero no existe- y las medidas de mitigación. Es la combinación de los dos lo que permite tomar decisiones acertadas. La decisión de tener un paquete sobre viajes y turismo se hace con base en medidas de mitigación y del momento de la pandemia: la misma herramienta, si fuese aplicada dentro de tres semanas o de tres meses, puede conducir a decisiones diferentes', explica.

'Por último, pero no menos importante, es esencial comunicar el resultado del riesgo. Al inicio de la pandemia, vimos que todo cerró -estadios, eventos, todo cerró, en efecto dominó-, no siempre en base a los riesgos y no siempre se comunicó bien a la gente y eso creó pánico e incertidumbre', apunta Maurizio Barbeschi, de Italia, uno de los países más afectados por la pandemia.

'Las decisiones que sean tomadas deben comunicarse bien a la gente y ser revisadas en dos o tres meses', insistió.

Para la industria del turismo es importante tener en cuenta todo el paquete, porque hay 'toda una combinación' entre el viaje y la estancia, aconseja. 'La mayor parte de las personas viaja de A a B, pero cuando está en B, se queda en un hotel, come en un restaurante, va a un partido de fútbol, a la iglesia, a una fiesta', recuerda.

Barbeschi anticipa que las heridas que la pandemia de la covid-19 infligió al turismo 'van a tardar en sanar', como en cualquier sector. 'Habrá posibles cambios en la forma en la que pensamos en viajes, turismo, ocio. Si será más sano o no, tenemos que esperar. Pero definitivamente habrá un proceso de toma de decisiones de mayor calidad, basado en cómo abordamos el riesgo', considera.

'Ya estamos viendo esos cambios en la gente', comenta.'¿El número de turistas, en tiempo y espacio, va a volver a ser el mismo? Posiblemente no', prevé Barbeschi, que desea que el tipo de turismo cambie a 'más calidad, menos tiempo, viajes más inteligentes, coches compartidos para disminuir la contaminación'.

Todo el mundo pregunta si el hotel A o B es seguro, pero no es posible responder sin saber qué hotel, con qué dimensión, en qué localización, etc, destaca el consejero, que cree que 'todos los hoteles tendrán las mismas precauciones y usarán las mismas herramientas y harán lo máximo para minimizar los riesgos'.

Sin embargo, 'el mismo hotel, dentro de dos meses, puede ser un riesgo, depende de las circunstancias externas y del momento de la pandemia', alerta.

'¿Es más seguro un hotel más pequeño, pero sin médicos ni servicios sanitarios cerca, o un hotel más grande con acceso a atención sanitaria?', ejemplifica. 'No hay una única receta, no puede haber una. Depende del país y de dónde en el país', aclara. 'La evaluación de los riesgos es importante por eso', resume.

El impacto de la covid-19 en el turismo europeo, principalmente en la península ibérica, será el tema de debate de una colaboración pionera entre EFE y Lusa, en el contexto del foro virtual EUROAGORA, financiado por el proyecto piloto europeo Stars4Media, que pretende apoyar la innovación en el sector de los medios de comunicación, a través de la formación y la cooperación transfronteriza dentro de la Unión Europea.

El foro conjunto reunirá a organizaciones internacionales, comisarios europeos, ministros y responsables regionales y locales de ambos países, y asociaciones del sector del turismo y los consumidores.

El debate estará subdividido en dos grandes temas: 'Seguridad, ¿qué esperan los consumidores?, ¿cómo responden la industria, los gobiernos y la Unión Europea?' (15 de julio, a las 11h de Madrid, en https://youtu.be/oXm5alG0mp4), y 'Retos y oportunidades: sol y playa, urbano y cultural, y turismo rural' (16 de julio, a las 11h de Madrid, en https://youtu.be/unA38PYTa5g). EFE/Lusa

Esta iniciativa está apoyada por el programa piloto Stars4Media