Vacaciones no remuneradas o teletrabajo para eslovacos sin certificado covid

Praga, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Eslovaquia, país que ha registrado hoy el récord de contagios diarios desde que comenzó la pandemia, ha anunciado que dejarán de cobrar el sueldo los trabajadores que no estén vacunados contra la COVID-19, no hayan pasado la enfermedad o no tengan un test reciente.

La medida incluye controles policiales para vigilar que se cumple la restricción, con capacidad para decretar el cierre de empresas que la contravengan.

La norma general establece que quien no tenga certificado COVID pasará a situación de vacaciones no remuneradas, aunque las empresas que lo deseen pueden acordar condiciones particulares para que sus empleados puedan trabajar desde casa, pero no acudir a los centros de trabajo.

Eslovaquia, país de 5,45 millones, tiene un índice de vacunación con la pauta completa del 45 %, según datos del Ministerio de Sanidad, que tiene contabilizados 13.367 personas con la covid.

De los 2.478 hospitalizados -438 en estado grave-, el 80% no está vacunado, asegura el Ministerio.

La medida deberá ser aprobada en trámite parlamentario de urgencia, algo que no planteará problemas al Gobierno, integrado por conservadores, liberales y populistas.

La jefa de Estado, Zuzana Caputova, exigió ayer al Gobierno 'coraje' para legislar con urgencia medidas 'antipopulares', y mencionó los 'pronósticos catastróficos' de los epidemiólogos.

Eslovaquia fue uno de los más golpeados durante la segunda ola de la covid-19, el pasado invierno, con una cepa británica B.1.1.7 desatada, y liderando el ránking mundial de mortalidad con más de 16 muertos diarios por millón de habitantes en siete días. EFE

