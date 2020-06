Valencia-San Pablo Burgos, clave en el nudo gordiano del grupo B

Redacción deportes , 23 jun (EFE).- El grupo B se ha convertido en un auténtico nudo gordiano de la fase final de la Liga Endesa con cuatro equipos empatados a dos victorias y una derrota, Valencia, Real Madrid, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria, en el que el enfrentamiento entre valencianos y castellanos será clave.

El Morabanc Andorra también tiene opciones, menos, y sólo el Casademont Zaragoza está matemáticamente descartado.

Fruto de esta igualdad, pase lo que pase en la cuarta jornada, habrá que esperar a la quinta y última para conocer a los dos equipos que se clasificarán para semifinales.

Valencia, Real Madrid y San Pablo Burgos dependen de sí mismos. Si ganan los dos partidos que les restan se clasificarán.

Casademont Zaragoza y Herbalife Gran Canaria abrirán la jornada. Los aragoneses no se juegan nada, pero su espíritu competitivo y el amor propio para no irse de esta Fase Final sin estrenarse en la victoria hará que los canarios no lo tengan fácil.

El Granca tiene que ganar para llegar a la última jornada contra el Valencia con opciones.

Morabanc Andorra y Real Madrid será el segundo choque de la jornada del miércoles. Los andorranos lo tienen difícil pero querrán apurar sus posibilidades ante un Real Madrid que tras verle las orejas al lobo reaccionó poniéndose en modo campeón.

La gran actuación de Facundo Campazzo fue el detonante de la victoria ante el Valencia, pero toda la plantilla de Pablo Laso dio un paso al frente en concentración, intensidad y defensa. Aspectos que volverá a necesitar para derrotar a los de Ibon Navarro.

Valencia y San Pablo Burgos cerrarán la jornada y será el partido estelar, o al menos el más decisivo para resolver el grupo.

Los valencianos tienen una plantilla más larga y de mayor calidad, pero los castellanos han demostrado que son competitivos contra cualquiera y ya se sabe que las victorias dan alas.

Thad McFadden tuvo un tiro ganador para evitar la prórroga ante el Granca, pero el balón no entró y los burgaleses cayeron.

Aunque nada será definitivo hasta la última jornada, el vencedor de este partido dará, sin duda, un gran paso hacia la lucha por el título.

La 4ª jornada del grupo B:

Casademont Zaragoza - Herbalife Gran Canaria 15.30 horas

MoraBanc Andorra - Real Madrid 18.30

Valencia - San Pablo Burgos 21.30

( - 2 GMT).EFE.