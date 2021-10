Valentino Rossi: 'Tras lo de Márquez en 2015 nada fue igual'

Roma, 26 oct (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se retirará de la competición al final de la presente temporada, volvió a analizar sus duros altercados con el español Marc Márquez en 2015, al asegurar que nunca había visto 'a un campeón correr para que un rival perdiera' y que, tras ese Mundial, 'nada fue igual'.

'De 2015 tengo recuerdos muy malos, porque hubo una gran batalla con Jorge Lorenzo y tuve problemas con Márquez, que me hizo perder', dijo Valentino Rossi en una entrevista a un programa de Mediaset Italia que se transmitirá en versión completa este martes.

'Nunca se había visto que un campeón corriera para que un rival perdiera, y no para ganar. Lo siento por no haber ganado diez mundiales. Fallé en el GP de Valencia porque me caí, pero eso (lo de Márquez) me hizo más daño. Es un gran remordimiento porque no lo esperaba y después nada fue igual', agregó el italiano.

A sus 42 años, Rossi anunció el pasado verano su retirada de la MotoGP al acabar la presente temporada para dedicarse a las carreras de coches.

'Pensé seguir este año, pero decidí que lo haría solo si tuviera oportunidades de ganar, de subir al podio, de hacer buenas carreras. Luego, este año fue más duro de lo que pensaba, esperaba ir más fuerte. Tras el GP de Assen pensé decidir con calma, esperé una semana y luego dije 'ya, estoy listo'', aseguró.

Valentino, de 42 años, anunció que abandonará la competición después de permanecer en activo durante 26 temporadas en el campeonato del mundo de motociclismo, una trayectoria que comenzó en 1996 en la categoría de 125 c.c. y finalizará este año en MotoGP.

A lo largo del camino 'Il dottore', un fenómeno único en las últimas décadas del motociclismo mundial, ha cosechado nada menos que 115 victorias y nueve títulos mundiales y con la única 'mancha' en el camino de no haber sido capaz de conseguir su anhelado décimo campeonato del mundo.

Aún así, Valentino Rossi, que esta temporada tiene como mejor resultado un décimo en el Gran Premio de Italia que se disputó en Mugello, una situación que seguramente le ha abocado a decidirse por la retirada, cuenta en su palmarés deportivo con 89 victorias en MotoGP y 500, 14 en 250 c.c. y 12 en 125 c.c., con los que ha logrado sus nueve títulos mundiales, uno en 125 c.c. (1997), uno en 250 c.c. (1999), uno en 500 c.c. (2001) y seis en MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009). EFE

