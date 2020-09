Valentino Rossi y Petronas confirman que estarán juntos al menos un año

Madrid, 26 sep (EFE).- El italiano Valentino Rossi y el fabricante japonés Yamaha han confirmado la firma de la renovación del piloto por una temporada con la escudería malasia Petronas.

El nueve veces campeón del mundo participará en el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2021 como piloto oficial de la fábrica Yamaha en el equipo Petronas Yamaha Sepang Racing Team, después de que el piloto italiano debido al brote mundial de la covid-19 anunciase su intención de continuar como piloto de MotoGP antes de disputar una sola carrera.

Sin embargo, después de haber completado siete fines de semana de grandes premios desde entonces, el piloto de 41 años está seguro de haber tomado la decisión correcta, mientras que el equipo Yamaha Factory Racing MotoGP ha querido agradecer en su nota de prensa la contribución de Rossi y su esfuerzo durante todos estos años.

Rossi ha conseguido con Yamaha en MotoGP 4 títulos mundiales, 142 podios, 56 victorias, y han competido en 250 carreras.

El piloto italiano ha señalado en esa nota de prensa del equipo que está 'muy contento de seguir pilotando en 2021 y de hacerlo con Petronas ya que he pensado mucho antes de tomar esta decisión, porque el desafío es cada vez más fuerte y para estar en la cima de MotoGP hay que trabajar mucho, entrenar cada día y llevar una 'vida de atleta', pero aún así me gusta y quiero seguir corriendo'.

'En la primera mitad del año tomé mi decisión y hablé con Yamaha, que estuvo de acuerdo conmigo y me dijeron que aunque no hubiera lugar para mí en el equipo de fábrica, la moto de fábrica y el apoyo de la fábrica estaban garantizados', destacó Rossi.

'Petronas es un equipo joven pero han demostrado ser de primera, son muy serios y muy bien organizados. Para este año también he cambiado de jefe de equipo, estoy muy contento con David, y creo que aún no hemos alcanzado nuestro mejor nivel y esta fue una de las razones por las que elegí continuar, porque el ambiente en el equipo es algo que me gusta mucho', reconoce el italiano.

'Será agradable tener a Franco como compañero de equipo, ya que es un piloto de la Academia, será genial', exclamó Valentino Rossi. EFE