Vallejo: “El fútbol no nos ha devuelto lo que le hemos dado”

Yokohama (Japón), 7 ago (EFE).- Jesús Vallejo, defensa de la selección española de fútbol olímpico, comentó el gol de Malcom que supuso el 2-1 definitivo ante Brasil en la final y aseguró que le ganó “la acción” y lamentó que el fútbol no les haya “devuelto” lo que le han “dado” transformado en una medalla de oro.

'Es una jugada en la que creo que sacamos un córner y nos pillan a la contra, me ha ganado la acción Malcom y no hemos tenido muchas más opciones. Ha sido un partido muy disputado en el que podía haber pasado cualquier cosa. A lo mejor lo más justo hubiese sido que se resolviese en los penaltis, pero el fútbol no nos ha devuelto lo que hemos dado', dijo en rueda de prensa.

Acción que se dio jugando de lateral derecho, posición que no es la habitual, pero en la que ya ha jugado durante los Juegos Olímpicos debido a la baja de Óscar Mingueza por lesión.

'No es una posición nueva porque también he jugado en Granada en esa posición, preparado para ayudar al equipo en lo que me toque, es lo que hay que hacer en el curso y estar a disposición del míster para lo que toque. A mí lo que me gusta es jugar al fútbol, hoy no se nos dio bien, pero contra Japón y Costa de Marfil sí. Nos quedaremos con lo bueno”, declaró.

'Ante Costa de Marfil y Japón pudimos ganar, pero en esta ocasión no, son detalles, pero hay que valorar lo logrado, se cierra un ciclo que queríamos hacerlo con un oro, pero hemos puesto mucha energía, va a costar salir de este equipo, de esta familia que viene de muy lejos. Nos queda estar este domingo juntos y cuando volvamos a casa nos daremos cuenta de lo orgullosos que nos tenemos que sentir tras el esfuerzo de mucha gente detrás”, comentó al ser preguntado por EFE.

'Siento una mezcla de sensaciones, veníamos a por el oro, pero no pudo ser y con el paso del tiempo y los días, cuando volvamos a España valoraremos esa plata como se merece. Es muy difícil llegar hasta aquí y tenemos que quedarnos con eso y con el gran grupo que hemos formado desde el primer día hasta hoy. Cerramos el círculo de las categorías inferiores de la selección, hubiese sido mejor con el oro, pero así es el fútbol”, añadió.

Un Vallejo que ejerció de capitán dando una charla a sus compañeros tras perder la final y de la que desveló su contenido al ser cuestionado por EFE: 'Lo sentía mucho por el grupo porque hemos hecho un trabajo fenomenal. Hemos tenido dos jugadores lesionados como Óscar y Dani que han intentado recuperar hasta el final los fisios y el doctor, hemos estado 40 días de concentración en los que hemos creado unos vínculos increíbles y les he dicho que ahora va a ser complicado llegar a nuestros clubes y darnos cuenta de lo que hemos creado aquí”.

“Ojalá estuviésemos más tiempo aquí para valorarlos y el tiempo que estemos hay que disfrutarlo para disfrutar de esta experiencia olímpica y llegar a casa con la sensación de haber dado todo por este país y conseguir esta medalla que cuesta un mundo', completó. EFE

