Vallejo: “No es fácil llegar hasta aquí”

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- Jesús Vallejo, capitán de la selección española de fútbol olímpico, ponderó la dificultad de alcanzar una final de los Juegos Olímpicos, pero a la vez aseguró que en el “ADN” del equipo está no “conformarse” con las medallas y que van a “luchar por el oro”.

“Estamos muy felices, pero cuando nos subamos al autobús estaremos pensando en esa final, va en nuestro ADN. No nos conformamos con las medallas. Queremos luchar por el oro y eso es lo que vamos a hacer. Ahora tenemos un día extra de recuperación para afrontar esa final como se merece”, dijo en rueda de prensa al ser preguntado por EFE.

“Es un día para estar muy felices y estamos muy contentos. Le comenté al míster que desde el 2018 que llevamos clasificándonos para el Europeo, consiguiendo el billete olímpico, las dificultades del 2020 porque no se puedo jugar... no es nada fácil llegar hasta aquí y es un día de celebración para todos. Acordarme de los compañeros que no están aquí, pero nos han ayudado en todo el camino”, comenzó.

Un Vallejo que volvió a actuar fuera de su posición de central, en el lateral derecho.

“Siempre me gusta estar preparado como si fuese a jugar. Eso es positivo porque hace que estés viendo el banquillo desde el banquillo. En el lateral he actuado en algunos clubes y me gusta jugar en varias posiciones para echar una mano al equipo en lo que haga falta. Son posiciones que te exigen cosas distintas, pero a mí me gusta jugar en esta selección y lo haré de lo que haga falta”, explicó.

“Desde que me enteré de que llegando a semifinales de un Europeo sub-21 podías jugar unos Juegos Olímpicos lo he soñado muchas veces. Me alegro mucho de haberlo conseguido con estos compañeros, eso lo hace más especial todavía. Además, las decisiones que he tomado en mi carrera han ido destinadas a poder jugar y estar en estos Juegos Olímpicos. Como deportistas es algo único y como futbolistas solo se da una vez en la vida”, concluyó. EFE

