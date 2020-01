Valverde asegura que en un derbi 'las diferencias clasificatorias no existen'

Sant Joan Despí (Barcelona), 3 ene (EFE).- El técnico barcelonista Ernesto Valvede recuerda que en un derbi, como el que jugarán el sábado su equipo ante el Espanyol (21:00), 'las diferencias clasificatorias no existen', porque se trata de partidos que 'se juegan mucho con el corazón'.

Admite que se ha fijado en la trayectoria del Espanyol en los últimos partidos y también en la de Abelardo Fernández, nuevo entrenador de los blanquiazules, con sus diferentes equipos y cómo plantea sus partidos contra el Barça.

'En estos partidos hay mucha tensión en el juego, se juega con el corazón y tenemos que saber jugarlos. Para nosotros es un encuentro importante porque se acaba la primera vuelta y queremos ganar por ese componente emocional que tiene', admitió.

Valverde comentó que la disputa la semana que viene de la Supercopa de España en Arabia Saudí 'no condiciona en nada' el partido ante el Espanyol, porque la semifinal se disputa el jueves y hay margen de recuperación.

'El partido del sábado es muy importante para nosotros, hay que ir al cien por cien, sabiendo que ellos se juegan mucho y sabiendo lo que nos jugamos nosotros', insistió.

Como exjugador y exentrenador del Espanyol, a Valverde le gustaría que el cuadro perico continuara en Primera División 'sin ninguna duda'.

'Cuando un equipo va el último, significa que tiene que hacer muchos puntos para salvarse. No existen muchas diferencias y no están descolgados, aunque el último partido (derrota en Leganés) les hizo daño. Creo que hay margen para que ocurran muchas cosas en la Liga', dijo.

Espera que tanto Leo Messi como Luis Suárez y Arturo Vidal, los últimos que se incorporaron a los entrenamientos, estén a punto y recordó que los tres realizaron trabajo de mantenimiento durante las vacaciones.

Quien seguro que no estará el sábado es el meta titular Marc André ter Stegen, aquejado de una tendinopatía. 'Viene con unos problemas en el tendón desde hace un tiempo y contemplamos que pudiera ser baja por un espacio corto de tiempo. Mañana (sábado) no estará disponible y para la Supercopa será difícil, después esperemos que pueda estar en el siguiente partido liguero', informó.

De todos modos, Valverde afirmó que los médicos del club azulgrana no han considerado la operación del meta alemán: 'Los médicos no me han hablado en esos términos. No hemos llegado a ese extremo'.

En cuanto a la marcha de Carles Aleñá al Betis, Valverde desveló que existía una cláusula en su contrato que le permitía abandonar el Barcelona como cedido: 'En agosto conseguimos que se quedara, pero ahora no'.

'Ahora tenemos un jugador menos en esa posición y no pienso en ninguna salida más -ni en la de Arturo Vidal ni en la de Todibo-, porque contamos con los que tenemos y con los del B, con Riqui y los demás', admitió.

También se refirió a la lesión del brasileño Arthur Melo, que definió como 'un contratiempo' para el equipo. 'Vamos a ver si se puede recuperar en el plazo previsto. Lo que no me gustaría es que fuera como el año anterior que fue renqueando durante toda la temporada. Lo necesitamos al cien por cien', insistió.

El técnico del Barcelona dejó una reflexión en la sala de prensa cuando le preguntaron si sería un fracaso cerrar una temporada sin ganar nada.

'Cada uno puede interpretar la palabra fracaso como crea conveniente. En el fútbol la diferencia entre ganar, empatar y perder en ocasiones depende de cinco centímetros y lo que me planteo es llevarlo todo al extremo, al cien por cien, esa es la clave del éxito. Lo que no puedes hacer es quedarte a medias, porque intentarlo y jugártela cada día ya es un éxito y prevalece sobre el concepto de fracaso o no', aseveró. EFE