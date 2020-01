Valverde asume que volverá a cuestionarse su continuidad tras la derrota

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, rechazó sentirse cuestionado, pero reconoció que la derrota encajada este jueves en la Supercopa ante el Atlético de Madrid volverá a desatar los rumores sobre su continuidad.

'Los entrenadores nos movemos siempre en la idea de trabajar. Sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad cuando no hay buenos resultados, cuando pierdes', señaló el preparador del Barcelona, que asume que la situación se avivará.

'Supongo que ahora hemos perdido y se hablará de esto porque son situaciones que no puedes controlar. Yo me dedico a lo mío. No lo puedo manejar', añadió. EFE