Valverde: 'Bale es buena persona; es imposible no quererlo'

Madrid, 23 nov (EFE).- Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, mostró su apoyo al galés Gareth Bale tras ser silbado por su afición ante la Real Sociedad, y aseguró que 'es buena persona' y que 'es imposible no quererlo' por su comportamiento en la plantilla.

'En el gol le he ido a abrazar, es un respeto que le tengo por todo lo que me brinda en los entrenamientos, en el día a día es una buena persona y es imposible no quererlo. Le voy a dar mi apoyo y el público también se lo dará', dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

'Bale dirá si le afecta o no, nosotros le brindamos el mejor apoyo como el nos da día a día, entrena al cien por cien, y le dimos un abrazo cuando no se lo dieron desde la afición', añadió.

Valverde lanzó un mensaje de unidad a la afición del Real Madrid para que cambie su comportamiento con el extremo galés. 'Todos tenemos que estar unidos con un mismo objetivo, luchar por este escudo y entre todos tirar juntos para el mismo lado'.

Destacó la buena línea en la que entra el Real Madrid antes de medirse al PSG en la Liga de Campeones. 'Disfrutamos del día a día de este escudo, estamos por el buen camino y tomamos de buena forma cada cosa'.

Terminó agradeciendo el cariño que le da el madridismo, que le dedicó una gran ovación cuando fue sustituido. 'Disfruto el gesto de la afición, es bonito, me sirve para seguir peleando, luchando y creciendo'. Y terminó hablando del clásico con el pique y las bromas que mantiene con su compatriota Luis Suárez.

'Hablamos mucho. A Luis le gusta joder, charlamos, hicimos bromas pero no hemos apostado nada todavía. Siempre por el buen camino y de forma sana', sentenció. EFE