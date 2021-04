Valverde, con 5 títulos en la Flecha Valona, 'listo para la pelea'

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- Alejandro Valverde (Movistar), quien cumplirá 41 años el próximo domingo, acude a las clásicas ardenesas motivado tras el quinto puesto en la reciente Amstel Gold Race. Sus sensaciones son buenas para tratar de pelear por su sexta Flecha Valona este miércoles y la quinta Lieja en cuatro días.

'El domingo en la Amstel vi que estoy listo para la pelea en las ardenas, pero Alaphilippe no será el único rival. Este año hay varios candidatos. Lo más importante es que no me encajonen en el último kilómetro', señala el campeón del Mundo 2018 en el Het Nieuwsblad.

Valverde, plusmarquista de la Flecha con 5 títulos, ganó el primer en 2006 y luego 4 consecutivos entre 2014 y 2017. Alaphilippe le cortó la racha al murciano en 2018.

'En el pasado, el mayor rival en el Muro de Huy ha sido Julian Alaphilippe, pero en la Amstel no estuvo a su mejor nivel. Eso no significa nada para el miércoles. Simplemente me da más confianza para la Flecha Valona, pero también podría ganar él'.

En 2020 se interpuso entre ambos corredores el suizo Marc Hirschi (UAE Emirates), quien será otro candidato dentro de una larga lista.

'Favoritos también son Primoz Roglic, Michael Woods, Gaudu, Fuglsang, Pogacar, Hirschi ... No solo está Julian Alaphilippe'.

Valverde correrá como en casa en la prueba del Muro de Huy, donde ha terminado entre los diez primeros en nueve ocasiones.

'La Flecha Valona es como un campeonato para corredores que son muy explosivos y van bien cuesta arriba. Creo que he probado en el pasado que cumplo con esas condiciones'. EFE