Valverde: 'El marcador del primer tiempo ha sido abultado'

Barcelona, 6 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, admitió que 'el marcador del primer tiempo' contra el Sevilla este domingo fue abultado, si bien matizó que fue un escenario motivado por el 'intercambio de golpes' que planteó su rival en el Camp Nou (4-0).

'Cuando te plantean un intercambio de golpes, la clave está en la pegada. Ellos las han tenido, no las han aprovechado, y cuando hemos anotado el primero ya hemos generado más peligro. El marcador del primer tiempo (3-0) ha sido abultado porque hemos convertido bastante más que ellos', analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Valverde admitió que planteó el duelo desde la idea de que 'iba a ser un partido de ida y vuelta', aunque puntualizó que 'siempre imaginas que te van a hacer menos ocasiones'.

'Tenemos que mejorar determinadas cosas, pero para nosotros era fundamental superar esa situación. Siempre queremos ganar y ha habido partidos en los que no lo hemos hecho. Está bien que estemos donde estamos ahora, sobre todo con estas sensaciones', agregó Valverde tras sumar la tercera victoria consecutiva en LaLiga Santander.

El encuentro terminó con el colegiado Antonio Mateu Lahoz expulsando al debutante Ronald Araújo, en una acción para frenar a 'Chicharito' Hernández en uno contra uno con Ter Stegen, y a Ousmane Dembélé, por protestar la decisión.

Según el acta del partido Dembélé le dijo 'eres muy malo' a Mateu Lahoz. Sobre la expulsión del francés, Valverde lo puso en duda con un punto de ironía: 'No lo quiero poner en duda, pero me extraña, más que nada porque a mí me cuesta hablar con él'.

'Para mí, desde lejos, me ha parecido que no era falta de Araújo, me ha parecido muy rigurosa', agregó sobre la acción del zaguero uruguayo.

Precisamente, Araújo entró por el francés Jean-Clair Todibo que, ante la ausencia por sanción de Clement Lenglet, jugó de central junto a Gerard Piqué.

'Esperamos mucho de él, es muy potente. Todavía tiene mucho margen de mejora, tanto él como Araújo. Llegan unos partidos en los que quizá pueden jugar', dijo sobre los dos jóvenes centrales. EFE

1011316