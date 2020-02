Valverde: Entrenar al Barça una suerte increíble, ahora busco poner distancia

Bilbao, 13 feb (EFE).- Ernesto Valverde aseguró este jueves en Bilbao, en su primera comparecencia pública tras su despido del FC Barcelona, que 'entrenar al Barça fue una suerte increíble' pero que lo que quiere ahora, tras 'mucho tiempo entrenando', lo que quiere es 'poner un poco de distancia' con lo sucedido.

Valverde acudió al IV Bilbao International Football Summit (BIFS'20), un congreso que reúne en los últimos años en la capital vizcaína a destacadas personalidades del fútbol de elite y que se celebra este jueves en la zona VIP de San Mamés, para recibir el Premio Referente que le otorgó la organización del evento.

Tras darse un abrazo con el que fuera su entrenador Jabo Irureta, el técnico de Viandar de la Vera aseguró que 'el único partido' completo que ha visto desde su marcha del club bluagrana fue el Athletic-Barça copero de la semana pasada precisamente en el estadio sede de la próxima Eurocopa 2020.

Un choque que le 'pareció calcado al de liga', estando todavía él en el banquillo barcelonista, en el que los visitantes cayeron por 1-0 con gol local ya al filo del final.

'Cambiaron los nombres, porque entonces Aduriz nos marcó un golazo y esta vez marcó Iñaki (Williams)', recordó, admitiendo que también estuvo 'pendiente' del Athletic-Granada del miércoles porque fue 'una semifinal' de la Copa del Rey.

Y reparó en que, tras el nuevo 1-0 a favor de los 'leones', al Athletic se le presenta 'una gran oportunidad de llegar a la final y ganar el título', ya que las 'otras veces' que llegó a la final en la última década, 2019, 2012 y 2015, la última con él en el banquillo, encontró con el Barcelona en la final.

En ese sentido, recordó 'la Supercopa' de 2015, que le ganó el Athletic al Barça a doble partido (4-0 y 1-1) como unos de los mejores momentos de su carrera.

'Ganar aquella Supercopa significó mucho para nosotros, sobre todo tras las finales perdidas', dijo reconociéndose como seguidor del club vasco. 'Soy del Athletic', apuntó sobre el club en el que se formó como jugador.

También fue jugador y entrenador del Barcelona, sobre el que no quiso desvelar la razón de su despido. 'No pienso en eso', dijo cuando se le preguntó si se sintió injustamente tratado.

'Todos los clubes te dejan tu marca y para mí entrenar al Barça ha sido una suerte increíble. Pero también sé lo que supone un club de estas características. Ahora se trata de pasar página, lo que me interesa mirar hacia adelante', dijo,

'No he visto demasiado fútbol y lo que he visto lo he visto un poco de lejos. Cuando sales del equipo lo que quieres es poner un poco de distancia. En mi caso llevaba mucho tiempo entrenando y además en un club que va a 200 kms./hora cada día. A todos los entrenadores les cuesta ver a los equipos que han entrenado y tratas de coger distancia', reflexionó. 'El fútbol es como es', resumió, aceptando 'con deportividad' lo que va deparando.

Valverde, que logró las dos últimas con el Barcelona, reivindicó la liga como 'el torneo que te dice cómo has funcionado durante un año'. 'Otros torneos, como la Champions que es muy difícil de ganar, tienen más glamour, pero dependen de un partido o un momento de inspiración', consideró.

En ese sentido, cree que los clubes suelen dar más importancia a los títulos que hace tiempo no logran, como el Liverpool o el Real Madrid. 'El Liverpool da mucha importancia a la Liga porque no la ha ganado últimamente', apuntó, recordando también las palabras de Zinedine Zidane de que esta temporada en el Madrid 'la prioridad era la liga'.

Y sobre sus dos peores noches en el Barcelona, las remontadas sufridas en la Liga de Campeones en Roma y Liverpool, los tiene como 'dos partidos diferentes', con más opciones en la ciudad inglesa que en la capital italiana.

Al recibir el Premio Referente del BIFS, en el que sucede al argentino Mauricio Pochettino, dijo que le daba 'pudor recibir el premio antes que a otros' que le acompañan hoy en San Mamés, como Jabo Irureta, Fabio Capello, un Unai Emery con el que quiere 'estar' próximamente o los seleccionadores de Argentina y Brasil, Lionel Scaloni o Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'.

Aunque confesó que le hacía 'especial ilusión recibirlo aquí, en San Mamés', aseguró. EFE