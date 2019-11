Valverde: 'Es imposible no depender de Messi'

Barcelona, 9 nov (EFE).- El técnico barcelonista Ernesto Valverde admitió que 'es imposible no depender de Leo Messi' después de la exhibición ofrecida por el argentino a balón parado, ya que consiguió un triplete, con dos goles de falta.

'Dependemos de él, si jugara en otro sitio, también dependerían de él. Lo ilumina todo. Ha desatascado el partido con la falta del 2-1', indicó el entrenador del Barça.

El extremeño dijo que disponer de Messi permite tener una incidencia decisiva en el juego. 'Hoy nos estábamos fluidos y ha marcado el 2-1. Es una ventaja que tenemos, que los contrarios temen y eso está bien. Cuando ganamos, ganamos todos, los que juegan son muchos, además de Leo, todos hacen su trabajo', argumentó.

Valverde hizo autocrítica al asegurar que en el primer tiempo su equipo no tuvo un ritmo de juego muy alto. 'No estuvimos bien. Nos faltó continuidad en el juego. Fue demasiado pastoso, no llegábamos con claridad. En el segundo tiempo estuvimos mejor, con más ritmo y más velocidad', analizó.

El entrenador azulgrana dijo que la victoria hoy era importante después de la derrota de hace una semana ante el Levante que 'hizo daño' a su equipo, así como el empate europeo ante el Slavia: 'Cuando no ganas se genera incertidumbre en el entorno'.

Preguntado sobre si el parón liguero le puede venir bien a su equipo para recuperarse, Valverde comentó que le gustaría seguir jugando.

'Porque cuando vienes de una sensación regular, te permite mejorarla. Aprovecharemos para descansar, unos se marchan, otros se quedan, pero después de este parón vienen partidos muy fuertes en los que nos jugamos mucho', recordó. EFE