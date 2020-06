Valverde: 'Fuimos superiores'

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró que merecieron la victoria en la visita a la Real Sociedad que les devuelve el liderato de LaLiga Santander (1-2), consideró penalti la acción sobre el brasileño Vinicius y aseguró que no pudo ver nada en el tanto anulado a su rival.

'Mucha alegría cuando los partidos son duros y si ganamos hay que disfrutarlos. Hay que seguir adelante con mucha motivación y ganas', dijo a Movistar +.

'Fuimos superiores en gran parte del partido. Son un rival muy duro que sabían lo que tenían que hacer pero cuando fuimos ganando aguantamos muy bien y debe servir de motivación para lo que queda', añadió.

Sobre las acciones polémicas del encuentro, Valverde vio penalti claro a Vinicius. 'Vi el momento en que Vinicius le llega el balón y hay contacto', opinó. No se mojó en el gol anulado a la Real por fuera de juego posicional de Mikel Merino. 'Del gol anulado no veo nada desde mi posición'.

Valverde no quiso entrar sobre la actuación arbitral. 'No voy a hablar de eso, soy un jugador que trata de dar lo mejor por su equipo y por el mister que me da confianza por jugar. Felicitamos a Vinicius por el partido que ha hecho pero esto es un equipo y es un éxito de todos'.