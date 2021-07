Valverde: 'Ganar era importante, pero no caerse lo es más'.

Andorra la Vella, 11 jul (EFE).- El español Alejandro Valverde lamentó no haber podido apuntarse la victoria del Tour de Francia, donde fue segundo tras el estadounidense Sepp Kuss, y afirmó que no arriesgó más en la bajada porque 'ganar era importante, pero no caerse era más importante aun'.

'Hoy tenía un poco más de libertad, podíamos ir a la fuga y es lo que he hecho. Una vez ahí, había que intentar ganar, aunque siempre es complicado rematar una fuga así. El segundo puesto está bien, pero habría sido mejor ganar', dijo el ciclista del Movistar, el más veterano a sus 41 años que consigue un segundo puesto en una etapa.

Valverde señaló que no pudo seguir el ataque de Kuss en la subida a Beixalis y que el estadounidense, que reside en Andorra, conocía mejor el terreno.

'Se ha hecho duro recortar esos 15 o 20 segundos. Él conoce Beixalis al dedillo, tanto la subida como la bajada y lo ha hecho a la perfección', dijo.

'Yo me he visto en apuros en un par de curvas al principio y me he dicho que es importante ganar, pero más importante no caerse. En una bajada así te puedes hacer mucho daño', agregó.

Valverde se alegró de que su compañero Enric Mas entrara con los mejores y aseguró que todavía tiene por delante todos los Pirineos para recuperar más tiempo.

'Creo que como equipo lo estamos haciendo bien, más allá de la mala suerte con Soler y su caída el primer día', señaló.

'En lo personal hay que estar contentos hasta el momento. Fue una pena cuando tuve que pararme en aquella etapa en la que iba escapado con casi 4 minutos y estaba congelado', dijo.

El ciclista, que tiene previsto participar en los Juegos de Tokio, aseguró que pretende seguir dando pelea: 'Seguiremos luchando hasta el final, todo el equipo, para dar alegrías'. EFE

