Valverde: 'He tenido que remontar y en una subida tan dura cuesta muchísimo'

Bilbao, 7 abr (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar), tercero en la tercera etapa y quinto en la general de la Vuelta al País Vasco, ha lamentado tener que 'remontar' en la 'dura' pared final de Ermualde, un muro de 3 kms. con rampas hasta del 20 por ciento de desnivel.

'La caída de Woods y Kelderman me ha pillado justo delante y he tenido que echar pie a tierra y todo', desveló el campeón del mundo de 2018, quien pasó 'de ir bien colocado, entre los ocho o nueve primeros del grupo', a quedarse 'el último a un kilómetro o menos de comenzar' la ascensión.

Y 'tener que hacer esa remontada, con una subida tan dura y lo rápido que se ha empezado, cuesta muchísimo más'.

No obstante, se ha congratulado de haber reaccionado con tranquilidad y confianza. 'He puesto mi ritmo, no me he cebado con ningún ataque y sabía que se iba tan rápido que era imposible que cualquiera de esos primeros ataques pudiesen llegar hasta arriba', aseguró.

'He confiado en mí; conocía la subida, vine a verla, y he podido hacer tercero. Me han faltado, a lo mejor, 70 metros para aguantar a los dos eslovenos, pero están realmente bien', dijo asumiendo que a Tadej Pogacar, ganador de la etapa y segundo en la general, y a Primoz Roglic, líder y segundo en la etapa, solo queda 'darles la enhorabuena'.

Y, además, considera que lo que está logrando, verse todavía día a día con los mejores del mundo, 'es un regalo extra'. 'Para mí, todo lo que estoy haciendo es un regalo extra. Con 41 años que voy a cumplir el día 25, no puedo pedirme más', se felicitó. EFE