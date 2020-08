Valverde: 'Las sensaciones han sido mejores que en Burgos'

Redacción deportes, 12 ago (EFE).- Alejandro Valverde (Movistar), cuarto clasificado en la primera etapa del Dauphiné, ha señalado que las sensaciones en la primera jornada de la prueba francesa 'han sido mejores que en la Vuelta a Burgos' y espera conocer en la jornada montañosa de mañana 'cómo va la preparación para el Tour'.

'Las sensaciones han sido mejores que durante la Vuelta a Burgos. Allí, quitando el primer día, no tuve mi mejor carrera, pero aquí me he sentido bien. Era un día ya bastante exigente, con 220 kilómetros, grandes figuras en carrera, de manera que este cuarto puesto está muy bien'.

Valverde destacó el trabajo de la formación telefónica, con apoyo constante a los líderes, si bien Marc Soler al final quedó descolgado.

'La verdad es que todo el equipo ha estado bastante pendiente durante el día y nos han cuidado bien, tanto a Enric Mas como a mí y también con la vista puesta en Marc, aunque en el tramo final se ha soltado'.

El excampeón del mundo explicó la complejidad de la llegada de hoy, donde era fundamental llegar bien colocado.

'Ese último tramo ha sido de muchísima tensión y con las fuerzas muy justas. La verdad es que era una llegada totalmente de colocación; girabas a la izquierda y ya te encontrabas con la meta. He arrancado un pelín tarde, pero me quedo contento, especialmente con las sensaciones'.

Para Valverde, la jornada de este jueves será importante para sacar conclusiones.

'Mañana ya será un final de montaña exigente para seguir viendo esas sensaciones, comprobar qué tal va toda la preparación que hemos venido siguiendo durante estos meses con vistas a Dauphiné y, sobre todo y ante todo, para el Tour. Veremos qué tal'. EFE