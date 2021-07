Valverde:'Queda mucho Tour, hoy puedes ser tercero y mañana octavo'

Malaucène (Francia), 7 jul (EFE).- Alejandro Valverde (Movistar) no se mostró preocupado por el tiempo que perdió Enric Mas respecto a los rivales del podio, que le costó alejarse dos puestos en la general, pasando de la sexta a la octava plaza.

'He pasado por momentos malos, he tratado de estar en todo momento cerca de Enric Mas, pero no pude y ha perdido algo de tiempo. Eso no es bueno, pero el Tour no perdona. Hay más gente de la general que también se ha dejado tiempo, incluso Pogacar, que está muy fuerte, ha pasado apuros. No debemos estar preocupados. Hay que pasar al ataque, está claro',

Según explicó el ciclista murciano, la carrera aún puede deparar muchas sorpresas, por lo que Movistar debe seguir con los objetivos marcados.

'Aún pueden pasar muchas cosas, en el Tour hoy estás tercero y en tres días eres octavo. Ahora hay que seguir apoyando a Enric para tratar de llegar al podio', señaló.

El campeón del Mundo 2018 aseguró que seguirá apoyando al líder del equipo, admitiendo que ya va pensando en la prueba olímpica de Tokio.

'Yo estoy bien, aún queda mucho para los Juegos Olímpicos, pero es cierto que tengo un ojo allí'. EFE

