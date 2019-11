Valverde:'Si pudiera elegir un triunfo, sin duda sería en Tokio'

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- Alejandro Valverde (Murcia, 39 años) ha iniciado la temporada con 'las mismas sensaciones que las anteriores' y espera con ilusión la cita olímpica en Tokio, con el objetivo número uno del año: poner colofón a su carrera con la medalla de oro.

Valverde, campeón del Mundo en 2018 y con 128 victorias en su palmarés, señala como objetivos del año las clásicas, el Tour, los Juegos Olímpicos y el Mundial. Si pudiera elegir un solo triunfo, el murciano no refleja dudas.

'Los Juegos Olímpicos me motivan mucho, serán los quintos en los que participo, sigo con ilusión en el ciclismo y para mi la cita de Tokio será muy importante. Si pudiera elegir un triunfo para este año, sería la medalla de oro olímpica, un gran colofón a mi carrera'.

Valverde acudirá al Tour de Francia antes de viajar con solo una semana de antelación a Tokio, un desplazamiento que preocupa al líder del Movistar.

'Más que el desgaste que pueda tener en el Tour, lo que me preocupa es que apenas hay una semana entre el final en París y la cerrera olímpica. El desplazamiento y el cambio horario son muy grandes, habrá poco tiempo para prepararlo, pero en el Tour veremos cómo lo planificamos'.

El 'Bala' asegura seguir con la ilusión de siempre, pero recalcó que si las sensaciones son las contrarias, no tendría problema en colgar la bicicleta.

'Si veo que no voy bien termino y dejo la plaza a otro, pero eso aún no entra en mi cabeza. He vuelto a entrenar y las sensaciones son como en años anteriores'.

Valverde se muestra optimista en el aspecto deportivo ante las grandes citas del año. A pesar de las bajas de Quintana, Carapaz y Landa, el murciano cree que hay relevo con Enric Mas y otros jóvenes de la escuadra.

'Tenemos a Enric Mas, que ya hizo segundo en la Vuelta, tiene futuro y ha demostrado que puede ser compètitivpo. Podré ayudarle para que aprende cosas de mi, y yo de él. Tenemos también a Marc Soler. Quiero ir enseñando a las nuevas generaciones', dijo Valverde tras intervenir en los Desayunos de Europa Press.

El excampeón del Mundo no tiene dudas de que Enric Mas pude ganar una grande y destacó que el triunfo reciente en el Tour de Guangxi, 'una prueba del World Tour', le puede cargar de moral al ciclista balear. EFE