Valverde: 'Todavía me queda mucho por mejorar, aprender y crecer'

Montevideo, 9 oct (EFE).- El centrocampista Fede Valverde, que fue una de las figuras más destacadas del encuentro de las eliminatorias que disputaron este jueves Uruguay y Chile, reconoció este viernes que aún tiene 'mucho por mejorar, aprender y crecer' y que no ha alcanzado la madurez futbolística.

'Todavía me queda mucho por mejorar, por aprender, por crecer. Si comparamos años anteriores, me siento mucho mejor, más capacitado a nivel futbolístico y personal. Pero soy muy joven y me queda mucho por aprender', explicó el jugador del Real Madrid en una rueda de prensa virtual ofrecida en el Complejo Celeste.

Valverde reconoció que aprovecha las concentraciones a las órdenes de Oscar Washington Tabárez para 'agarrar esos consejos de quienes tienen más experiencia' y tratar de 'reflexionar en cada entrenamiento y partido' lo que está viviendo como futbolista, algo que afronta 'con mucho orgullo'.

El centrocampista uruguayo confesó que no está conectado con sus compañeros en el club blanco, ya que durante las concentraciones con la Celeste aprovecha para relacionarse con quienes no ve habitualmente.

'Es bonito, se pasa muy bien, disfrutamos la concentración, tratamos de buscar objetivos grupales', agregó sobre los integrantes de la selección uruguaya.

Sobre el partido contra Chile, Valverde reconoció que la Roja dominó el juego en el segundo tiempo, pero que los primeros 45 minutos de Uruguay fueron 'muy buenos, teniendo la pelota y llegando al área contraria' y que solo faltó 'mejorar en terminar' las ocasiones creadas.

'Lo importante es que se ganó, que es lo que uno busca, trabaja y entrena, ir a buscar la victoria. Empezar ganando unas eliminatorias te da una motivación y ganas de trabajar más para seguir por este camino', indicó.

Por su parte, el delantero Maxi Gómez, autor del gol que supuso el 2-1 para Uruguay y los tres primeros puntos de las eliminatorias del Mundial 2022 para la Celeste, reconoció que el encuentro fue 'muy complicado'.

El jugador del Valencia, que entró en el terreno de juego en el minuto 87 y anotó en el tiempo agregado (m.93) el 2-1, se mostró 'tranquilo' respecto a la posibilidad de ser titular en el partido del próximo martes ante Ecuador y dijo que siempre trata de 'trabajar, ayudar y aportar lo mejor para el equipo'.

'Trato de aprender de los que considero mejores 9 del mundo, que son Luis Suárez y Edi Cavani, aprender cosas de ellos es fundamental y trato de tener paciencia', comentó el ariete.

Uruguay continúa este viernes y el sábado sus trabajos en el Complejo Celeste tras sumar sus primeros tres puntos en el camino hacia Catar 2022, al vencer por 2-1 a Chile, con tantos de Luis Suárez, de penalti, y de Maxi Gómez, por uno de Alexis Sánchez para la Roja.

La selección uruguaya viajará el domingo hacia Ecuador. EFE