Valverde: 'Uno de mis días más felices'

Eibar (Guipúzcoa), 9 nov (EFE).- El uruguayo Fede Valverde, que marcó en Ipurúa su primer tanto en Liga con el Real Madrid en la victoria sobre el Eibar (0-4), admitió que se podía considerar que este sábado era uno de sus días más felices.

'Era un gol que estaba buscando en los últimos partidos porque estoy esperando algo especial. Luka (Modric) me ha dado una asistencia tremenda, pero lo importante es que ganamos y nos vamos al parón de selecciones muy contentos”, apuntó a Real Madrid TV el charrúa, quien se acordó de la gente que tiene a su lado y los que luchan junto a él.

'Mi familia, mi novia, ellos son los que están en las buenas y en las malas. El gol era principalmente para ellos. Modric me dijo algo gracioso, pero no puedo decirlo aquí. Ha bromeado y me dijo que al fin entró. Se lo agradezco por el pase y agradezco al equipo la confianza y la seguridad que me dan”, apuntó Valverde.

Valverde consideró que el hecho de no haber encajado gol alguno en los últimos cinco encuentros es producto de 'un esfuerzo de todos, un sacrificio de todos y hay que darle la enhorabuena a Thibaut (Courtois), que es el que está atajando'. 'Nosotros siempre intentamos correr un balón extra para ayudar y que no marquen gol”, precisó.

El meta belga Thibaut Courtois, quien consideró que 'el Madrid siempre tiene que estar ahí arriba' y 'hay que seguir en esta línea e ir hacia arriba', opinó que su compatriota Eden Hazard había 'hecho un gran partido' y que Valverde 'es un gran jugador'.

'Seguro que puede estar aquí 15 años. Aporta mucho al equipo en ataque y defensa, lucha mucho y tiene un gran tiro. Hoy ha metido su primer gol, pero en los entrenamientos es de los que mejor golpea el balón. Ojalá pueda meter más goles desde segunda línea porque eso nos va a venir muy bien”, comentó. EFE