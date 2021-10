Valverde y Courtois acabaron 'tocados' y serán revisados el lunes

Madrid, 24 oct (EFE).- El uruguayo Fede Valverde y el portero belga Thibaut Courtois acabaron el clásico del Camp Nou 'tocados', con molestias de rodilla ambos, que provocarán que sean revisados médicamente el lunes en la ciudad deportiva madridista para decidir si pueden jugar el miércoles ante Osasuna, en LaLiga.

El gran desgaste realizado en el Camp Nou también provocó que el brasileño Vinicius Junior tuviera que ser sustituido con calambres en la recta final del partido y pueden provocar variaciones en el equipo titular de Ancelotti en la próxima jornada de Liga.

El caso que más preocupa en el Real Madrid es el de Valverde, que apoyó mal la rodilla tras sufrir un golpe en un salto con Gerard Piqué. Ancelotti apuntó a 'un golpe en la rodilla' pero se dañó al caer y será sometido a una revisión médica el lunes que confirme si sufre alguna dolencia.

Courtois, por su parte, sufrió un fuerte dolor la realizar un despeje en largo en la pierna de apoyo, la derecha, y tuvo que ser atendido en el partido. Lo pudo acabar pero reconoció al final que con molestias. 'Me duele al golpear, sentí un dolor y he podido seguir. Espero que no sea nada grave'.

También será revisado el lunes, como confirmó en rueda de prensa Ancelotti. 'Parecía algo serio pero después estaba bien. Había que hacer el último cambio y tenía que esperar por si estaba mal,pero afortunadamente no tiene nada serio y he podido hacer el cambio que tenía pensado', reconoció. EFE

rmm/lm