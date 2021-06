Vampeta: 'Soy totalmente a favor de la Copa América en Brasil'

Recife (Brasil), 2 jun (EFE).- El exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos 'Vampeta', campeón con su país en el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002, afirmó este miércoles que es favorable a la realización de la Copa América en Brasil, nación que aceptó de última hora acoger el torneo más antiguo de selecciones del mundo.

'Soy totalmente a favor de la Copa América en Brasil, a pesar de todo el mundo hablar de la pandemia y de los muchos casos en toda Suramérica, pero Brasil está viviendo un momento político muy complejo y hay cosas peores de la pandemia (en otros aspectos), más que en el deporte', aseveró Vampeta en declaraciones a EFE.

La celebración de esta Copa América viene envuelta en una enorme polémica después de que las dos sedes originales desistieran de la misma: Colombia, por las violentas protestas en su territorio, y Argentina, por la situación crítica de sus hospitales por la covid-19.

Con el torneo en el aire, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció a Brasil como la nueva y única sede y agradeció en concreto al presidente, Jair Bolsonaro, por 'abrir las puertas' del país a la Copa América, una decisión que de inmediato desencadenó una polémica por la realización del torneo en medio de la pandemia.

Brasil es uno de los tres países en números absolutos más afectados por la covid-19, con más de 16,6 millones de casos confirmados y 465.000 muertes, además de no conseguir un control firme de reducción de infecciones y fallecimientos de la segunda ola y de alteraciones en el cronograma de vacunación.

'El fútbol todavía tiene una protección mayor, incluso con los equipos menores que están en la Series A, B, C y D del Campeonato Brasileño, con los torneos regionales de todos los 27 estados y la Copa de Brasil -con 92 clubes-, Copas Sudamericana y Libertadores, pero los mayores índices no están en el deporte', señaló Vampeta.

Para el actual comentarista de la radio nacional Jovem Pan 'el fútbol aún consigue proteger a sus deportistas y empleados. Es lógico que alguien ya se haya infectado, pero el transporte público es donde se contamina más y las personas de baja renta de las favelas están sujetas también a infectarse más que en el fútbol'.

'Creo que todas las delegaciones, como Brasil, Argentina, Colombia o Venezuela, van a tener una mayor protección por parte de la Conmebol en los hoteles y en todas partes. Entonces, las críticas las veo más como un asunto político', apuntó el exjugador del italiano Inter de Milán, PSG francés y del PSV Eindhoven holandés.

Brasil aceptó realizar el torneo sin público y con las delegaciones visitantes vacunadas -así sea con la primera dosis-, además de las pruebas de laboratorio rutinarias que se exigen en las Copas Libertadores y Sudamericana.

Campeón de la Copa América de Paraguay en 1999, Vampeta recordó que para el torneo siguiente en Colombia, en 2001 y que tuvo que aplazarse unos meses por causa de los problemas de orden público en ese país, muchos jugadores brasileños como Romário y Mauro Silva desistieron de viajar a territorio colombiano.

'Solo no fui porque no estaba convocado por Felipao (Luiz Felipe Scolari, técnico). Pero hubiese ido tranquilamente porque el fútbol es el deporte más popular del mundo, a todas las clases -rica, pobre o media- les gusta y nunca iba a ocurrir un atentado contra Brasil. Argentina no fue por razones políticas', puntualizó. EFE