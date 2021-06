Van der Poel:'Es una sensación especial llevar el maillot amarillo'

Pontivy (Francia), 28 jun (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), consiguió retener el maillot amarillo que conquistó la víspera en el Muro de Bretaña en una jornada accidentada en la que pudo lograr su objetivo en la general y ayudar a la victoria al esprint de su compañero Tim Merlier.

'Me sentí muy bien. Quise ayudar a mis compañeros de equipo si podía y al mismo tiempo concentrarme en defender mi camiseta amarilla. En los últimos kilómetros estaba muy nervioso pero quería ir delante, sobre todo porque había muchas caídas', comentó en meta.

Van der Poel terminó contento por evitar las múltiples caídas y por devolver a sus compañeros que hacen ellos por él en otras ocasiones.

'Me alegro de poder devolverles lo que me dieron, el trabajo que hacen por mi. En el último kilómetro me concentré en la rueda de Alaphilippe, ya que tenemos una pequeña diferencia en la clasificación general'.

Sobre su primer día de amarillo comentó el líder las sensaciones que tuvo en carrera.

'Fue una sensación muy especial llevar el maillot amarillo, aunque es un poco menos divertido bajo la lluvia. Es increíble lo que hemos hecho con el equipo: todo lo que viene ahora será un extra, ya hemos logrado nuestro Tour. '

Respecto a las caídas y el debate sobre la necesidad de aumentar a 10 kilómetros el espacio de seguridad en las jornadas previstas para el esprint, Van der Poel se mostró favorable a dicha propuesta.

'El espacio de seguridad de los 10 kms no me parece una mala idea. Hay muchos nervios, los hombres de la general pelean con los esprinters para estar delante y ahí surge un peligro añadido', concluyó. EFE