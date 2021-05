Van Vleuten acaba 'con buenas sensaciones' en Durango pese al segundo puesto

Bilbao (España), 18 may (EFE).- La neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar Team) terminó 'con buenas sensaciones' la Clásica Internacional Durango-Durango a pesar de acabar segunda este martes en la carrera española tras ser superada en el sprint final por su compatriota Anna van der Breggen.

'Hoy salía sin presión y con ganas de que el equipo pudiese jugar distintas bazas para intentar conseguir un buen resultado. Aunque siempre te decepciona un poco quedar segunda y estar muy cerca de la victoria, el objetivo principal hoy no era ganar', señaló la campeona de Europa en declaraciones a Sportpublic TV distribuidas por el Movistar Team.

Van Vleuten destacó además el buen trabajo de su equipo en la prueba vasca 'metiendo a Jelena (Eric) y Alba (Teruel) en el corte en el circuito de Miota'.

'He podido seguir bien la rueda de Anna en la subida a Goiuria. He encontrado buenas piernas y, aunque no haya podido batirla en el sprint, me llevo buenas sensaciones de aquí', añadió la neerlandesa, que tendrá su 'último gran objetivo de este tramo de temporada' en la Vuelta a Burgos que correrá entre el jueves y el domingo. 'Es una carrera WorldTour con mucho en juego y saldremos a cerrar este bloque lo mejor posible', concluyó Van Vleuten. EFE

1010062