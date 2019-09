Van Vleuten: 'Ha sido un plan loco pero ha salido'

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- La holandesa Annemiek Van Vleuten, campeona del mundo de fondo en carretera este sábado en Yorkshire (Reino Unido), reconoció que 'el plan' para hacerse con el oro 'era un poco loco', pero se congratuló de que 'ha salido'.

'Era un plan loco pero ha salido', dijo la holandesa nada más terminar la carrera, desvelando que lo 'quería hacer' en el momento del ataque, en el zona más dura del recorrido y todavía a 105 kms. de meta, era 'hacer la subida a tope'.

'Luego ya seguí a tope. Sí, ha sido una locura pero las locuras tienen este premio', dijo feliz y 'con la piel de gallina' por el triunfo conseguido y también por el apoyo recibido de la gente.

'La gente no sabe cómo entreno y lo que me sacrifico. Estaban aquí mi padre, mi madre, mis pendientes de la suerte (que enseñó a la televisión llegando a meta, cuando ya se veía ganadora) ... ha sido un gran sueño. Ya tenía oros en la crono, pero me faltaba carretera. ¡Como he disfrutado!', señaló.

A Van Vleuten este título le hace especial ilusión 'después de la decepción en la crono' el pasado martes, en la que fue bronce tras sus oros en 2017 y 2018, y de no haber podido aprovechar el año pasado su 'gran oportunidad' en la durísima carrera en línea en Innsbruck (Austria) por una lesión de rodilla que la obligó a 'un periodo duro de rehabilitación' y tras la que solo pudo ser séptima en meta. EFE