Vancouver y Real Salt Lake hacen playoffs; eliminados Galaxy y LAFC en Oeste

Houston (EE.UU.), 7 nov (EFE).- La gran sorpresa se dio este domingo en la trigésimo quinta y última jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, el tradicional 'Decision Day', que dejó a los Vancouver Whitecaps y al Real Salt Lake clasificados a los playoffs de la Conferencia Oeste.

Mientras que los equipos millonarios angelinos del Galaxy y LAFC quedaron eliminados.

Los Colorado Rapids dieron también la última gran sorpresa de la temporada regular al golear 5-2 al LAFC y acabar con la mejor marca de la Conferencia Oeste (61 puntos), que le permitirá quedar exentos de competir en la primera ronda de los playoffs.

Los líderes durante toda la temporada regular de la clasificación, los Seattle Sounders FC, que no pudieron pasar del empate a 1 frente a los Whitecaps, y el Sporting Kansas City, que perdió en su campo 0-1 ante el Real Salt Lake, con 60 y 59 puntos, respectivamente, ocuparon el segundo y tercer puesto, que les obliga a competir en la primera ronda de playoffs.

Los Sounders FC tendrán que enfrentarse al Real Salt Lake, y el Sporting Kansas City deberá hacerlo ante los sorpresivos Whitecaps en la primera ronda de la MLS Cup.

Mientras que los Portland Timbers, cuartos clasificados (55 puntos), que ganaron por goleada de 3-0 a la nueva franquicia del Austin FC, disputaran la eliminatoria de playoffs contra el Minnesota United, quinto clasificado (49 puntos), que en su visita a Carson (California) empató (3-3) contra el Galaxy, eliminado.

Segunda temporada consecutiva que el Galaxy, con el delantero mexicano Javier Hernández de gran estrella y salario de siete millones de dólares anuales, queda fuera de la lucha por el título de la MLS CUP.

Tampoco pudo clasificar su equipo vecino del LAFC, con otra estrella mexicana en sus filas, el delantero Carlos Vela, que sufrió la peor derrota de la temporada ante los Rapids, muy superiores en todas las facetas del juego.

La eliminación de los dos equipos angelinos en la Conferencia Oeste deja a la MLS sin equipo en los playoffs que represente al segundo mercado comercial más importante del país, como son Los Angeles, y tampoco habrá ningún equipo californiano tras haber quedado también fuera los San Jose Earthquakes.

Mientras que otro mercado clave en la Conferencia Oeste, el del estado de Texas, que cuenta con tres equipos en la MLS, el FC Dalla, Houston Dynamo y la nueva franquicia del Austin FC, todos quedaron eliminados de los playoffs.

Dentro de la Conferencia Este, el mercado de Chicago, tercero más importante del país, se quedó una vez más también fuera con la eliminación del equipo local del Fire.

Nueva York si mantuvo en la competición de los playoffs a sus dos franquicias, la del New York City y los New York Red Bulls, mientras que el New England Revolution acabó como el mejor equipo de la temporada regular y nueva marca de liga al llegar a los 73 puntos.

El Atlanta United bajo la dirección del entrenador mexicano Gonzalo Pineda que se hizo cargo en la recta final del torneo tras la corta pero conflictiva presencia del argentino Gabriel Heinze al frente del equipo, completó una gran labor y le aseguró su presencia en los playoffs.

El Philadelphia Union solo fue superado por el Revolution y el Nashville SC mantuvo su condición de equipo revelación al quedar tercero en apenas su segunda temporada en la liga.

El gran fracaso en la Conferencia Este fue la eliminación del Inter Miami, que en su segunda temporada en la MLS y con nuevo proyecto bajo la dirección del entrenador inglés Phil Neville nunca pudo presentar un equipo consistente y ganador, a pesar de tener en su filas jugadores como el argentino Gonzalo Higuaín, el mexicano Rodolfo Pizarro y el francés Blaise Matuidi, entre otros.EFE

