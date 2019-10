Vanesa Martín apuesta por la alternancia entre componer y la actuación

San Juan, 21 oct (EFE).- La artista malagueña Vanesa Martín apuesta por la alternancia entre sus facetas de compositora y cantante, en un momento en el que avanza hacia la internacionalización de su carrera en el continente americano.

'Voy a mantenerme en componer y actuar', señaló este lunes en entrevista con Efe la cantante, tras recordar que recientemente escribió el tema 'Cada septiembre' para Raphael, un artista al que catalogó de 'infinito'.

Martín está en la capital puertorriqueña tras participar el pasado fin de semana en el concierto en San Juan de su amiga Kany García, la también cantautora con la que colabora desde hace tiempo.

La artista subrayó que está en plena promoción de su más reciente disco, 'Todas las mujeres que habitan en mí', por lo que pensar en un trabajo nuevo 'es muy precipitado'.

Martín destacó que, a pesar de los viajes, siempre encuentra el momento para escribir y componer, como de hecho ocurrió a finales de la pasada semana en el hotel de San Juan donde se aloja.

'Me inspira vivir y me siento muy afortunada de disfrutar este momento', dijo la cantautora, para quien 'llevar mi música a tantos lugares tan importantes es un sueño'.

'Cuando quería dedicarme a esto -la música- no soñaba con Puerto Rico, Argentina, México, pero la realidad está superando mis sueños', destacó.

En cuanto a con qué otros artistas le gustaría colaborar, señaló a la británica Adele y al cantante neoyorquino de padres puertorriqueños Marc Anthony.

'Todas las colaboraciones en mi vida han sido de manera natural y han surgido del respeto y porque nos hemos conocido', sostuvo Martín, que recalcó no entender campañas organizadas por las discográficas para unir a artistas de forma artificial.

'Cada persona tiene en el escenario su magia y su corazón. Hay complicidades diferentes. He tenido tanta suerte de colaborar con artistas que he admirado de pequeña, como Franco de Vita y Raphael, algo que es un enriquecimiento total', subrayó.

Dijo compartir una gran relación profesional con el español Alejandro Sanz, a quien apuntó que adora y quiere.

En relación a temas sociales, sostuvo que cualquiera que se ponga a analizar sus canciones comprobará que escribe desde 'la igualdad total y absoluta', lo que como dijo 'es una forma de hacer política y de hablar de algo social'.

'Escribo desde la posición de una mujer que tiene que tener los mismo derechos sin rivalizar nunca y sin querer estar por encima de nadie', aclaró.

La cantautora aseguró que le da mucha pena cuando el término feminismo no se utiliza bien, porque, dijo, 'hay gente que no conoce el sentido de la palabra, que no es otro que la igualdad'.

Tras confesarse feminista, resaltó que el talento no tiene que entender de géneros.

Apuntó que hace música sin etiquetas y que habla desde la rebeldía y el 'no conformarte con lo que no te hace feliz en la vida', que como subrayó 'son mensajes de crecimiento, de prosperidad, de horizonte, de tolerancia y respeto'.

Martín dijo que a pesar de vivir hace 15 años en Madrid se escapa siempre que puede a su Málaga natal, una ciudad a la que como recordó mucha gente se va a vivir por su apertura y cosmopolitismo. EFE