Varadkar pide al Sinn Féin que demuestre que no tiene vínculos con el IRA

Dublín, 21 feb (EFE).- El primer ministro en funciones de Irlanda, el democristiano Leo Varadkar, pidió hoy a la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, que declare 'públicamente' si su partido ha roto sus vínculos con el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).

En concreto, Varadkar planteó este viernes interrogantes sobre la relación que mantiene el izquierdista Sinn Féin con el Consejo Militar del IRA, el máximo órgano de decisión de los republicanos que, según las fuerzas del orden, aún supervisa las actividades del brazo político y el paramilitar.

Durante el pasado conflicto norirlandés, el Sinn Féin fue el interlocutor político del IRA, una organización terrorista que ha efectuado varios actos de desarme y respalda el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), pero que no ha sido desmantelada.

Este asunto ha cobrado de nuevo relevancia porque McDonald se convirtió en la gran ganadora de las elecciones generales celebradas el pasado 8 de febrero en Irlanda, en las que logró 37 de los 160 escaños en juego, aún muy lejos de la mayoría absoluta.

El centrista Fianna Fáil de Michaél Martin y el Fine Gael de Varadkar obtuvieron 38 y 35, respectivamente, y han anunciado que estudiarán la formación de una gran coalición entre ambos, dado que se niegan a entrar en un Ejecutivo con el Sinn Féin por su supuesta relación con el IRA y sus políticas económicas.

'¿Por qué McDonald no disuelve el Consejo Militar y el IRA y, si no puede, por qué no los repudia y corta todos los vínculos con ellos de una manera pública e inequívoca?', escribió el primer ministro en funciones en su cuenta de Twitter.

Varadkar lanzó ese mensaje después de que el comisario de la Policía irlandesa (Garda) Drew Harris dijera hoy que está de acuerdo con los análisis efectuados al respecto por el Gobierno británico.

La Policía norirlandesa (PSNI) y el servicio secreto MI6 elaboraron en 2015 un informe sobre las actividades de los grupos terroristas que operan en la provincia británica de Irlanda del Norte e indicaron que el Consejo Militar republicano están aún activo y dirige al Sinn Féin y al IRA.

'Estoy al tanto del análisis de la PSNI y los servicios de seguridad británicos y no diferimos de sus opiniones', declaró Harris a la cadena de televisión Virgin Media News.

Al ser preguntado si le preocupa que el Sinn Féin pueda liderar un Ejecutivo en el que un dirigente republicano ocupe, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el comisario de la Garda reiteró que su obligación como 'funcionario público' es 'servir al Gobierno'.

Además del deseo de cambio del electorado irlandés, los expertos sostienen que el éxito en las urnas de McDonald, quien sustituyó en 2018 al frente del partido al histórico Gerry Adams, se debe también a que ésta dublinesa de 50 años representa a una nueva generación de republicanos sin vínculos con la lucha armada, lo que atrajo el voto de los más jóvenes.

No obstante, sus enemigos políticos mantienen que el Sinn Féin está aún dirigido en la sombra por un reducido número de veteranos del pasado conflicto, entre los que estarían los siete miembros que componen el Consejo Militar.

Durante el pasado conflicto, diferentes informes de las fuerzas de seguridad indicaron que Adams, ya retirado, llegó a la jefatura del Consejo Militar, pero él siempre ha negado que fuese incluso miembro del IRA. EFE