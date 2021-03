Varane evita hablar de Benzema en la selección y de su futuro en el Madrid

París, 22 mar (EFE).- El defensa francés del Real Madrid Raphael Varane no quiso pronunciarse, durante la concentración de la selección francesa, si intentará seguir en el club blanco durante muchos años, ni tampoco sobre la larga ausencia de su compañero Karim Benzema con los 'bleus'.

A la pregunta en rueda de prensa de si se ve muchos años vistiendo la camiseta del Real Madrid, Varane respondió: 'Estamos a dos días de un partido internacional con la selección, nos concentramos en eso. No quiero responder a esa pregunta'.

El propio jugador aseguró hace unos meses que podría plantearse dejar el Madrid para salir de su zona de confort e intentar una aventura en otro club.

Preguntado también por esa cuestión, Deschamps fue tajante: 'No me ha dicho que quiera cambiar de club. Sabe perfectamente dónde está. Es posible que se esté haciendo esa reflexión, pero no me lo ha comentado por ahora'.

Tampoco quiso mojarse el jugador sobre la ausencia de Benzema en la selección francesa, después de que su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, asegurara no entenderla tras el buen rendimiento que está mostrando en su equipo.

'No soy el más adecuado -señaló- para hablar de Karim en la selección. Hace años que estamos en el mismo club, hemos ganado 4 Ligas de Campeones. Con el seleccionador, llevo 8 años en los que ha confiado en mí. No me siento cómodo hablando de esto'.

Varane, sin embargo, se deshizo en elogios con el atacante francés: 'Es un competidor, un luchador. Para él es una motivación mostrar el gran jugador que es. Siempre trata de mostrar que es un gran delantero, uno de los mejores del mundo. Está bien físicamente y mentalmente más determinado que nunca. Cada día disfruto más jugando con él. Es un jugador top y está en una gran forma'.

El defensa francés no quiso inmiscuirse entre sus dos entrenadores.

'Es difícil compararlos. Tengo la suerte de tener buenos entrenadores. Su experiencia como jugadores les permite entendernos bien y saben lo que es el alto nivel. Pero son personalidades diferentes, entrenadores diferentes, ambos tienen la cultura del éxito, de ser buenos y de preparar al equipo a un alto nivel y de compartir su experiencia con consejos', comentó.

En una entrevista a la emisora Europe 1, Varane sí que dejó caer que, 'aunque ahora no está de actualidad', Zidane sería un candidato 'natural' a la sucesión de Deschamps en el puesto de seleccionador.

El propio Deschamps, en declaraciones a la televisión TF1, abrió este domingo la puerta a Zizou: 'Su éxito como entrenador le ha dado credibilidad. La legitimidad ya la tenía, pero la credibilidad fue a ganársela con su club'.

El actual seleccionador consideró 'probable que en un momento u otro' Zidane se siente en el banquillo de la selección gala.

El contrato de Deschamps al frente de los 'bleus' acaba tras el Mundial de 2022.

Por otro lado, Varane se refirió al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid: 'No es asunto mío, yo me ocupo de estar lo mejor posible con el Madrid, pero me gusta jugar con los mejores y Kylian es uno de ellos'. EFE