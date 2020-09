Varane: 'Hay que sobreponerse y mirar hacia adelante'

Madrid, 14 sep (EFE).- Raphael Varane, central francés del Real Madrid, inicia el curso olvidando sus errores en el partido que cerró la pasada temporada, que sentenciaron la eliminación ante el Manchester City en Liga de Campeones, y aseguró que tiene 'que sobreponerse y mirar hacia adelante'.

'Justo después del partido quise asumir los errores que cometí y que nos costaron la victoria. Tenía que digerirlo, pero luego hay que sobreponerse y mirar hacia delante. Así es el fútbol de élite', aseguró en una entrevista con Bein Sports.

Con la confianza ciega de su técnico Zinedine Zidane, el central francés desveló lo que le pide para que siga con su evolución. 'Me pide que arriesgue y que ayude al equipo a presionar más arriba, que suba las líneas para presionar en campo contrario. Con el balón me pide que intente romper líneas rivales, que sea más vertical y eso me empuja a salir de mi zona de confort', confesó.

Varane resaltó la buena pareja que hace con Sergio Ramos. 'Somos complementarios en la forma de jugar, tenemos cualidades que se compenetran bien. Llevamos jugando años juntos y nos conocemos muy bien', aseguró. Sin asumir el liderazgo del capitán, Varane destaca que él también habla 'con compañeros sobre táctica y la posición en el campo', y se siente 'un líder a mi manera'. EFE