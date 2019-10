Vargas: 'Me ha costado mucho llegar aquí bien'

Doha, 5 oct (EFE).- La costarricense Andrea Vargas, clasificada este sábado para las semifinales de 100 m vallas de los campeonatos del mundo con un tiempo de 12.68, nuevo récord nacional, reveló que físicamente le había costado mucho mantener la forma para llegar en buenas condiciones a Doha.

'Me sentía un poco nerviosa en la salida, iba con una muchacha muy buena, Danielle Williams, la líder mundial, del año, y lo único que quería era tratar de pasar el heat y luego ver si puedo pasar a la final', declaró la campeona panamericana.

Vargas comentó las dificultades que le planteó alargar la forma hasta los Mundiales. 'Me ha costado mucho, ha sido muy duro. Pensé que no podía llegar al Mundial, pero tratamos de planificarlo bien y bajar las cargas. Así que me sentí mucho mejor, en Europa me sentí bien'.

Se declaró 'muy orgullosa' de sus compañeras de equipo, su hermana Noelia, que se clasificó en el puesto 36 en 20 km marcha, y Gabriela Traña, cuadragésima en el maratón. 'Me siento feliz de estar en la delegación más larga que ha tenido Costa Rica'.

Vargas se clasificó segunda en la tercera serie. Sólo la jamaicana Danielle Williams, líder mundial del año, llegó por delante de Vargas, con un crono de 12.51.

Andrea Vargas regresará este domingo a la pista del estadio Khalifa para disputar, a partir de las 19.02 horas (16.02 GMT) las semifinales y luchar por un puesto en la final, que se corre hora y media después. EFE