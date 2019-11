Varios jóvenes españoles premiados en la ONU por vídeos contra la xenofobia

Naciones Unidas, 13 nov (EFE).- Varios niños y jóvenes españoles fueron galardonados este miércoles en Naciones Unidas por trabajos audiovisuales sobre migración, diversidad y lucha contra la xenofobia.

Tres cortometrajes producidos en España fueron protagonistas en el festival de vídeo juvenil PLURAL+, una iniciativa de la Alianza de Civilizaciones y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

'Seeking Refuge', de Eva Eileen Limones Macdonald; se llevó el galardón principal en la categoría para menores de 12 años, mientras que también lograron reconocimientos 'One Day, One Story', de Ludivine Mimar y Julie Deloeil; y 'Broken Darkness', de Marc Pascual.

Junto a ellas, fueron galardonadas otras películas de países de habla española como las mexicanas 'Tags' -de Mateo Díaz Infante Herrera e Isabella Conconi- y 'Would You Say It Face to Face' -de Santiago Casares-, la argentina 'Somos Resistencia' -de Irupé Muñoz y Luna Gherscovici- y la ecuatoriana 'To Welcome is to Love' -de Andrés Ruiz-.

En total, 25 obras de todo el mundo fueron reconocidas en esta edición de los galardones, que se entregaron en una ceremonia en la sede de la ONU en la que participaron los jefes de la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, y de la OIM, António Vitorino.

Creado en 2009, PLURAL+ ofrece a niños y jóvenes de hasta 25 años una plataforma para dar a conocer cortometrajes centrados en temas de migración, diversidad, inclusión social y prevención de la xenofobia.

Las obras, de un máximo de cinco minutos, incluyen todo tipo de géneros, desde animación a documentales y puede presentarse en cualquier idioma siempre que cuenten con subtítulos en inglés.

En 2019, participaron en el concurso más de 1.200 vídeos de casi 70 países. EFE