Varios Länder imponen cuarentena a viajeros de barrio gubernamental de Berlín

Berlín, 2 oct (EFE).- Varios 'Länder' alemanes -estados federados- impondrán cuarentena a los viajeros procedentes de distritos con alto índice de contagios, entre los que se encuentra el céntrico barrio gubernamental de Mitte, en Berlín.

Las autoridades de Renania Palatinado (oeste) y la de Schleswig Holstein (norte) aplicaban ya restricciones a los ciudadanos de varias zonas donde se había superado el índice de los 50 contagios por 100.000 habitantes en una semana, a las que se suma ahora ese distrito de Berlín donde tienen su sede los máximas órganos del poder político en este país.

La medida afectará sobre todo a los residentes en ese barrio que hagan viajes no esenciales a dichos 'Länder', pero no quienes acudan por razones laborales. Ello incluye los viajes de trabajo de los diputados del Bundestag (Parlamento federal) y demás dependencias gubernamentales, embajadas, etc, que se concentran en la zona.

La cuarentena que deberán cumplir es de 14 días, como norma general, aunque cada 'Land' puede aplicar sus variaciones a esta regulación.

La medida se produce en medio del repunte continuado de nuevos contagios verificados estos días.

Alemania registró en las últimas 24 horas 2.673 nuevos contagios, un nuevo máximo desde la segunda quincena de abril, y después de superar ya dos veces en pocos días los 2.500 casos, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 294.395, con 9.508 víctimas mortales, ocho más en un día.

Alrededor de 259.500 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en alrededor de 25.400.

La incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en Alemania en 14,9 casos por 100.000 habitantes y en cuatro circunscripciones -entre ellas, Mitte- se superan los 50 casos por 100.000.

El pico de contagios se había registrado entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 nuevas infecciones diarias.

Las cifras fueron bajando después, hasta situarse en los 300 o 350 diarios en junio. A partir de finales de julio volvieron a aumentar; en agosto se volvieron a superar por primera vez los 2.000 nuevos contagios diarios. EFE