Velocista Camacho-Quinn: 'emocionada' de poner a 'Puerto Rico en el mapa'

San Juan, 1 ago (EFE).- La velocista puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn resaltó este domingo estar 'muy emocionada' y que pone a 'Puerto Rico en el mapa' tras batir hoy el récord olímpico de los 100 metros vallas y avanzar a la final de la carrera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Camacho-Quinn detuvo el reloj a los 12.26 segundos al cruzar la meta en la tercera manga de la competencia, batiendo el récord que tenía la australiana Sally Pearson de 12.35 segundos que logró en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Es la primera vez que una atleta de Puerto Rico ostenta una marca olímpica.

'Estoy muy emocionada, muy emocionada. Yo creía que el récord olímpico se rompía solo en las finales, es algo que no sabía', sostuvo Camacho-Quinn a en declaraciones al Comité Olímpico de Puerto Rico difundidas a través de sus redes sociales.

'Estoy emocionada. Esta es mi marca personal y esta vez pasé de la semifinal, vamos a la final', resaltó la deportista de 24 años.

Camacho-Quinn ya tenía la marca nacional de Puerto Rico con un 12.32, que era el mejor registro de la temporada 2021 en el mundo antes de llegar a Tokio 2020.

'Todavía no lo he asimilado. Ni siquiera he podido sentarme a pensar en ello. Acabo de poner a Puerto Rico en el mapa, tenemos el récord olímpico, así que estoy muy emocionada y deseando que llegue mañana', agregó Camacho-Quinn.

Tokio 2020 son los segundos Juegos Olímpicos de Camacho-Quinn.

Su debut fue en Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, en la semifinal hace cinco años, derribó una valla, cayendo en la pista y no completó la carrera.

'Hoy pensé, ok, corriste en esta pista ayer, ya te sientes familiarizada con la pista. Es más como tener cuidado, has lo que tienes que hacer', continuó hablando la atleta tras su triunfo.

'Hoy fue como 'mantente en calma'. En la segunda semis estábamos atrás viendo que hubo problemas, tuvieron complicaciones. Y yo pensaba: 'no dejes que eso te desenfoque, saca lo mejor de ti', porque cuando piensas demasiado en esas cosas, ahí es que empiezan los problemas. Solo tenía que hacer mi carrera, hacer lo que tenía que hacer y estamos en finales', abundó.

Si Camacho-Quinn gana la carrera, sería la segunda medalla de oro conquistada por Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos.

La única la ganó la tenista Mónica Puig en Río de Janeiro 2016.

'Todo este tiempo he estado buscando llevar el oro a casa', puntualizó.

La marca mundial de los 100 metros vallas en la rama femenina la logró la estadounidense Kendra Harrison en 2016 con 12.20 segundos.

Los 12.26 segundos cronometrados por Camacho-Quinn hoy es la cuarta mejor marca lograda en la historia.

Además de Camacho-Quinn, Harrison también competirá en la final de Tokio. EFE

