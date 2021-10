Venden la mansión de Al Capone en Miami Beach por 15,5 millones de dólares

Miami, 6 oct (EFE).- Una mansión de los años 20 en una isla de la Bahía Vizcaína, en Miami-Dade, que perteneció al gángster Al Capone, el cual murió allí en 1947, se vendió por 15,5 millones de dólares, casi cinco millones más de lo que pagaron sus actuales propietarios hace solo unos meses, informaron medios locales.

Según el diario The Miami Herald, la casa iba a ser demolida para construir una nueva por quien la compró en agosto pasado, pero el proyecto desató las iras de grupos en defensa del patrimonio histórico de Miami Beach, que ha recogido más de 25.000 firmas para frenarlo.

En medio de la polémica la sociedad 93 Palm Residence LLC hizo una oferta, que fue aceptada y la venta se concretó este martes.

Se desconocen los planes que los nuevos dueños tienen para la propiedad.

'Si alguien te dice que quiere darte un boleto de lotería premiado con 5 millones de dólares, por supuesto lo tomas', dijo al diario el desarrollador inmobiliario Todd Michael Glaser.

Él y Nelson González, ejecutivo de un fondo de inversión inmobiliario, compraron la casa de Al Capone en agosto por 10,75 millones de dólares.

CASAS, SUBASTAS Y LIBROS BAJO EL SIGNO DE AL CAPONE

La casa, según una petición en change.org para salvarla, está en un estado inmaculado después de una renovación multimillonaria y demolerla sería perder 'una importante parte no solo de nuestra historia local, sino de la de los Estados Unidos'.

La propiedad de 30.000 pies cuadrados (unos 9.000 km cuadrados) está situada en la exclusiva isla de Palm y la casa allí edificada en 1922 tiene dos pisos y fachada de traza española y clásica.

Cuenta con residencia para invitados, una piscina de sesenta pies de largo (unos 18 metros), playa privada con vistas a la bahía, siete cuartos y cinco baños y un embarcadero privado de cien pies de largo (30 metros).

Es una de las casas más antiguas de Miami Beach y perteneció originalmente a Clarence Busch, de la dinastía de Anhueser-Busch, que en su día controló la mayor compañía cervecera del mundo.

En 1928, Busch vendió la residencia al gángster por 40.000 dólares, poco antes de que este fuera atrapado por las autoridades estadounidenses, que solo pudieron acusarlo de evasión de impuestos.

Alphonse Gabriel Capone (1899-1947), conocido por el apodo de 'Scarface' (cara cortada) por las cicatrices de navajazos que tenía en el rostro, falleció de un ataque al corazón en esta residencia en 1947, poco después de ser puesto en libertad.

El mafioso de Chicago, que decía ser vendedor de antigüedades, amasó una fortuna con el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, en la época en que imperaba la llamada Ley Seca, y con el juego clandestino.

Muchos objetos de Al Capone saldrán a subasta el 8 de octubre en una subasta, que se realizará presencialmente en el Sutter Club, en Sacramento (California) y también por internet.

Los objetos cuentan con certificados de autenticidad firmados por Diana Capone, una nieta del mafioso nacida en Miami Beach, según informó la firma de subastas Whiterell, organizadora de la denominada 'Un siglo de notoriedad: el legado de Al Capone'.

Diana Patricia Capone publicó en 2019 el libro 'Al Capone: Stories My Grandmother Told Me' (Al Capone, historias que mi abuela me contó' y prepara otro también sobre la figura de su abuelo. EFE

