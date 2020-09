Venezolano Emig LV dice que un 'directo' jamás superará al concierto en vivo

Mariana González

Guadalajara (México), 24 sep (EFE).- Tener a los fanáticos tras un monitor nunca será igual que estar frente a ellos en conciertos en vivo para el venezolano Emig LV, que pone la esperanza en que la pandemia por la COVID-19 ceda y le permita sentir la 'emoción insustituible' de subir a un escenario.

'La tecnología nunca va a ser mejor que el contacto de uno a uno, no se siente igual tanto para los artistas como para los fanáticos, la conexión no es igual en los 'streamings' (emisión en directo). Lo ideal sería que pasara todo esto y se reanudara la época de los conciertos', dijo el artista en una entrevista con Efe.

El joven compositor y cantante es una de las promesas de la música urbana, quien a sus 23 años ha pisado escenarios de Estados Unidos y Europa.

'La pandemia cambió la industria de la música para siempre', afirmó el venezolano, quien tiene claro que los artistas deberán ser más creativos y 'adaptar su música' a lo que la gente necesita ahora.

'Esta pandemia despertó la era conceptual, la era de reinventarse. Tenemos que adaptarnos a lo que pasa en el mundo y lo que las personas quieren, el público está cansado de las mismas canciones', aseguró.

Emig LV se inició en la música a los 15 años y se ha abierto paso en el feroz mundo de industria musical a fuerza de creer en sus composiciones y de buscar colaboraciones con otros artistas urbanos como el dúo puertorriqueño Jowell y Randy y el colombiano Ossë.

MOMENTO DE ESTAR EN CASA

Afirma que algunos artistas 'han sido un poco egoístas' por hacer música que 'no es relevante' respecto a lo que está pasando en el mundo y lo que la gente necesita ahora, en un tiempo que es de más 'interiorización'.

'La gente no está saliendo a fiestas, la gente está en casa. Siento que es momento de darle música a la gente para eso, que es momento de darle mucho entretenimiento para que lo consuman en casa, los mejores sonidos, las mejores fotos, dar lo mejor de nosotros para darles una excusa para que se queden en casa', explicó.

El creador del concepto 'future sounding' que 'busca los sonidos futuristas de la música latina 'new age'', hace un recuento de lo que han sido los últimos meses en medio de la contingencia sanitaria metido en su estudio, en el que pasó de tener una etapa de tristeza por lo que sucedía afuera, a una de creatividad y de reinvención.

'No podía escribir al principio de la pandemia. Mudé mi estudio para trabajar desde casa y aún con todas mis herramientas no me salía nada, me sentía un poco triste, pero luego como que fue mermando y me ayudó más a enfocarme a ser un poco más cauteloso, como compositor me ayudó bastante', insistió.

En estos meses, nacieron canciones como 'Horas', tercer sencillo que promociona en 2020 y que fue pensado más como 'un regalo' para sus seguidores, dijo.

El tiempo en casa fue suficiente para que el joven cantante hiciera una revisión de su trabajo anterior que inició con 'Báilame así' en 2018 y siguió con 'Dame de ti' en 2019, temas con los que se dio a conocer.

El autor considera que le llegó un momento de madurez musical en el que hay una notable 'evolución', pero aún queda algo del 'muchacho que componía en su cuarto' que alguna vez fue.

'Siguen quedando cosas de lo que era antes, de lo que estaba tratando de descubrir, sigo teniendo algo de la música que hacía ese muchachito pero más desarrollado, con más calidad. Siento que quedaron fragmentos de lo que yo representaba antes', finalizó. EFE