Venezolanos piden a republicanos apoyo para abrir camino a ciudadanía por TPS

Miami, 18 jun (EFE).- La comunidad venezolana en Doral (Florida) y el excongresista de EE.UU. Luis Gutiérrez reclamaron este viernes a los dos senadores por Florida, Marco Rubio y Rick Scott, que respalden el proyecto de ley que abre un camino a la ciudadanía para los venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Gutiérrez, de origen puertorriqueño, quien fue congresista demócrata por Illinois y es conocido por su lucha en favor de una reforma migratoria, visitó este viernes Doral -una ciudad del condado Miami-Dade con una gran población venezolana- para unirse a las peticiones migratorias de esa comunidad.

'Hay que darles la bienvenida a los venezolanos como se les dio en su día a los cubanos', dijo Gutiérrez en una referencia al origen de Marco Rubio, cuyos padres huyeron de Cuba y se hicieron ciudadanos estadounidenses.

El excongresista subrayó que no se pueden repetir los errores del pasado y hacer diferencias entre migrantes de distintos orígenes, porque todos vienen con la 'misma desesperación' y buscando lo mismo, porque en sus países 'no hay prosperidad, no hay nada para ellos'.

Gutiérrez se comprometió a seguir trabajando para que venezolanos, haitianos y centroamericanos puedan alcanzar un estatus migratorio permanente en este país.

José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y uno de los organizadores del encuentro con Gutiérrez, instó al Senado de Estados Unidos a aprobar la Ley de Ambiente Seguro en Países Bajo Represión y Emergencia (SECURE, en inglés) para darle la ciudadanía a los beneficiaros del TPS.

El activista recordó que ese proyecto ya fue aprobado en la cámara baja, pero necesita de votos republicanos para que pueda pasar también el trámite en el Senado.

En ese sentido, Colina dijo que la visita de Gutiérrez a Doral es para apoyar esa petición que beneficia no solo a venezolanos sino a haitianos y centroamericanos, entre otros inmigrantes protegidos con el TPS.

La ley proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para unos 650.000 titulares de TPS, incluidos más de 320.000 venezolanos.

'Para nosotros el tema de inmigración no es demócrata ni republicano, es simplemente un tema que es muy álgido, muy sensible para nosotros', dijo Colina.

A la reunión, organizada también por los grupos Rising Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), acudieron residentes, empresarios y líderes venezolanos para instar a los republicanos Rubio y Scott a 'defender las protecciones permanentes para todos los titulares de TPS copatrocinando Secure'.

La ley brindaría estabilidad y un camino hacia la ciudadanía para las familias de estos inmigrantes que huyeron de la violencia, la persecución política o los desastres naturales y que han construido sus vidas en Estados Unidos.

Señalaron que Rubio ha apoyado a los venezolanos en la lucha por la democracia y Scott ha expresado su apoyo a que los titulares de TPS venezolanos puedan llegar a tener un estatus permanente, pero ninguno ha patrocinado el proyecto de ley.

El TPS, creado en 1990, ha dado una residencia legal temporal a miles de personas oriundas de una docena de países que llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales o de la violencia y la persecución. EFE

ims-ar/lll