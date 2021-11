Venezuela pide a España respetar derecho internacional en el caso de Carvajal

Moscú, 8 nov (EFE).- Venezuela pidió hoy a España respetar el derecho internacional en el caso de la extradición del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, reclamado simultáneamente por Washington y Caracas.

'Corresponde a las autoridades judiciales del Gobierno de España revisar sus procedimientos y cumplir con las leyes propias, pero además respetar el derecho internacional', dijo el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, durante su visita a Moscú.

Durante una rueda de prensa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Plasencia dijo que Caracas respeta los procedimientos legales de todos los Estados soberanos y no tiene intención de influenciar en ningún proceso, 'sea judicial o de cualquier otro tipo'.

'Respetamos los procesos judiciales en el Reino de España', insistió.

La entrega de Carvajal a EEUU, donde se le reclama para ser juzgado por delitos de narcotráfico, estaba programada para fines de octubre, pero la Audiencia Nacional de España la suspendió a última hora.

El motivo de la marcha atrás es que el pleno no cumplimentó un auto del propio pleno que debía formalizarse antes de ejecutar la entrega, tal y como alegó la defensa de Carvajal, que explicó que era para pedir garantías a Estados Unidos de que no va a ser condenado a cadena perpetua.

No obstante, la defensa de Carvajal mantiene que hasta que la Sala de lo Contencioso no resuelva el recurso que presentó contra la denegación del asilo que solicitó, el exgeneral no puede ser extraditado.

Desde que fue detenido en España el pasado septiembre, tras dos años en paradero desconocido, Carvajal ha tratado de frenar su entrega por todos los medios, desde pedir asilo hasta llegar al Tribunal Supremo.

Y, al margen de los recursos, también se ha prestado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles.

A su vez, Caracas también solicita a España la extradición del exmilitar por delitos de traición y conspiración. EFE

