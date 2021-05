Venezuela pone en marcha vacunación 'masiva' contra la covid-19 en 27 centros

Caracas, 29 may (EFE).- Las autoridades venezolanas pusieron en marcha este sábado la vacunación contra la covid-19 en lo que han denominado como una nueva fase para la inmunización 'masiva' de la población con la habilitación de 27 centros en 22 entidades territoriales de las 24 que tiene el país.

'Estamos empezando el día de hoy el plan de vacunación masivo en la fase número II del plan completo de vacunación. Es importante destacar que, en este momento, 27 centros a nivel nacional están convocando a personas a través del Sistema Patria para vacunarse', dijo el viceministro de Insumos y Tecnología del Ministerio de Salud, Gerardo Briceño, en entrevista con el canal estatal VTV.

Indicó que en esta etapa se completará la vacunación del personal sanitario que falta por inmunizar y las personas mayores de 60 años con diferentes patologías.

Destacó que a partir de allí, la vacunación avanzará al resto de los sectores y que para ello las personas deben registrarse en el Sistema Patria, un esquema que utiliza el Gobierno para otorgar ayudas sociales y que es cuestionado por la oposición debido a que consideran que es utilizado para el 'control' de la sociedad.

Reiteró que quien no desee inscribirse en el esquema, entonces deberá hacerlo en un sistema que el Ministerio de Salud habilitará en su web en las próximas horas.

'En verdad que de aquí en adelante empezaremos a aplicar vacunas (...) para llegar al 70 % de la población a final de año', apuntó al recordar que para cumplir con la meta deberán vacunar a 3 millones de personas mensualmente.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, explicó el viernes que la selección de las personas para la vacunación en el sistema será de forma aleatoria tomando en cuenta los sectores prioritarios y que los ciudadanos serán citados a través de un mensaje de texto.

Las personas consultadas por Efe en uno de los centros habilitados en Caracas, el Hotel Alba, confirmaron que fueron citadas de esta manera.

'Anoche cuando me llegó el mensaje pues me alegré muchísimo (...) a mi ya me dio el covid, salí de él. Gracias a Dios', dijo Ana Yépez, de 70 años, a Efe.

Los ciudadanos aseguraron que el proceso avanzaba de forma organizada.

El anuncio de esta fase de vacunación fue hecho la noche del viernes luego de semanas de denuncias de atraso por la lentitud del proceso.

Venezuela se mantiene, según organizaciones nacionales e internacionales, en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la covid-19.

En el país se desconoce con precisión la cantidad de vacunas que han llegado, debido a que los datos ofrecidos por las autoridades son contradictorios.

Según la última declaración del presidente Nicolás Maduro sobre el tema, el país añadió 1.300.000 vacunas procedentes de China, pero el dato anterior a este es incierto.

Venezuela acumuló hasta el viernes 230.147 casos de covid-19 y 2.595 muertes, según cifras oficiales. EFE